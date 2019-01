Hašek: Jde o historický rozklad Pardubic, klub čekají velké kotrmelce | iSport.cz

První ligové zlato s Teslou bral ve dvaadvaceti letech, za dva roky opět, aby královskou trojkorunu doplnil primátem v sezoně 2009/10, jako pětačtyřicetiletý nezmar a nejužitečnější hráč týmu. Po triumfu 2012 to šlo s Pardubicemi rychle z kopce. A brzdy nefungují. „Záchranu vidím padesát na padesát,“ odhaduje Dominik Hašek.

Pamětníci soudí, že takhle dole hokejové Pardubice nikdy nebyly. Souhlasíte?

„Bohužel souhlasit musím. Některé krize v minulosti proběhly, předloni se tým zachraňoval v baráži na poslední chvíli, ale tehdejší sezona nebyla tak špatná jako ta nynější. Tohle je úplný rozklad. Naprostý. Jak na ledě, tak mimo něj.“

Jak se to vůbec mohlo stát, tušíte?

„Kdo v Pardubicích vyrůstal, zná tamní prostředí a má povědomí o celé klubové historii, nemůže pochopit, jak je to možné. Já to mám stejně. Absolutně nechápu, kam až to mohlo zajít. Do takové situace. Kdyby mi někdo před sezonou vyprávěl, co bude následovat, nevěřil bych mu. Říkal bych si, že to není možné a reálné. A nebyl bych jistě sám. Jenže teď to tady máme.“

Co to s vámi přesně dělá, vidíte-li nedůstojné postavení Dynama v extralize a navrch kauzy, které činí šmouhy na image klubu?

„Je mi z toho strašně smutno. Já už nejsem s pardubickou organizací v denním kontaktu, něco se dozvím, jiné zprávy mám zprostředkovaně. Všechno špatné se nabaluje, jakákoli negativní zpráva se automaticky přenáší do kabiny. Pak se to celé odráží na ledě. Podle mě jsou ti kluci mentálně kompletně dole, nikdo jim nevěří a možná ani oni sobě.“