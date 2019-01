Obvinění po 50 letech kvůli Palachovi: Zátopek byl zbabělec! Přišel s ním známý dramatik

„Když nemůžeš, tak přidej.“ Slavné heslo Emila Zátopka, jež mu vyneslo nejen zlaté medaile, ale i slávu a oblíbenost u lidí. V srpnu 1968 navíc patřil mezi osobnosti, které hlasitě protestovaly proti okupaci „spřátelených“ armád. Postupně však začal běžec ze svého postoje couvat.

Nejviditelnějším momentem jeho ústupu před politickou mocí byl soud s poslancem Vilémem Novým, který obvinil pětici známých osobností v čele s Kohoutem a Zátopkem, že přemluvili dvacetiletého studenta Jana Palacha, aby se zapálil na protest proti okupaci. Osočení se bránili právní cestou.

„První kolo, na němž byli jen úřední diváci, mladá soudkyně rychle odročila. Žalobci, v abecedním složení student Holeček, dramatik Kohout, šachista Pachman, novinář Škutina a sportovec Zátopek – z té pětice nejradikálnější, byli obesláni za pár měsíců znovu,“ vzpomínal v Lidových novinách Pavel Kohout a popsal, co se dělo při druhé návštěvě soudu.

„K našemu úžasu vpustili do soudní síně všechny západní korespondenty v Praze a světoznámý běžec doběhl, až když tentokrát zkušená soudkyně stání zahájila. Hned předstoupil a prohlásil, že on žalobu stahuje s omluvou zasloužilému soudruhovi i celé Komunistické straně Československa, kterou nechce dál oslabovat v době pro ni tak svízelné. Nato se zmocnil jeho pravice a pumpoval s ní, až to bylo i poctěnému zřetelně trapné,“ šokoval Kohout a naznačil, co Zátopka k trapnému momentu vedlo.

„Chápu slavného Emila jako konkrétní osobu, která po mrzké dohodě s mocí odstartovala dvě desetiletí hnusné normalizace. Nepřilepšil si. Vlastenecký záchvat ze srpna 1968 mu vynesl trvalou nedůvěru dogmatiků, takže když jedné noci v půli sedmdesátých let potkal dramatika s přáteli U Zlaté konvice, na zradu nevzpomněl, ale opilecky žaloval, jak se mu odvděčuje vlast, kterou zlatými medailemi povznesl nad ostatní. Cestou domů pronesl spisovatel Alexandr Kliment slitovný výrok – ‚Ale vždyť on má všecko v nohách.‘“

Kohout pak si pak rýpl do Zátopka, že jako zbabělý atlet mohl být hlavní postavou ve filmu Hořící keř, který před sedmi lety natočila polská režisérka Agnieszka Holland.