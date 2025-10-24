Rijeka - Sparta 1:0. Dvoudenní duel rozhodla bohorovnost hostů. Selhávali v tutovkách
Letenským fotbalistům zápas, který byl za bezbrankového stavu ve čtvrtek o poločase přerušen, vůbec nevyšel. Můžete hledat důvody, především utkání rozložené do dvou dnů, tedy vlastně dva různé duely. Nejistota, počasí, a tak dále. Jedno je však jisté - Sparta si v Rijece, která je ve středu tabulky chorvatské ligy, uřízla ostudu. Páteční dohrávku nezvládla, padla 0:1, mohla za to bohorovnost na obou koncích placu.
V nastaveném čase mohl Angelo Preciado klidně hlavou prodloužit míč do rukavic Petera Vindahla. Nešlo rozhodně o složitou malou domů. Jenže zaváhal a bílou kouli poslal za brankovou čáru.
Domácí se dostali k rohu a také díky němu už udrželi šokující vedení. Že Letenští padnou zrovna v Rijece nikdo nečekal.
Lehce však lze rozklíčovat důvody, proč se tak stalo. Podivné utkání rozdělené deštěm a nocí na dva poločasy sedělo domácím. Sparťané nemohli postupně utahovat šrouby, využívat svou klasickou trpělivou hru. Dalo by se totiž čekat, že při normálním průběhu postupně soka unaví, rozklíží.
„Když hrajete jen pětačtyřicet minut, tak je to složité,“ upozornil trenér Brian Priske. „První čtvrteční poločas se nedal brát v potaz to nebyl fotbal, ale vodní pólo. Ale nevymlouváme se, měli jsme šance. Dvě utkání v řadě jsme nedali gól, vím, že věci nejdou tak plynule, jak bychom chtěli,“ připustil.
Další příčiny jsou však mnohem důležitější. Je tu bolest posledních dvou sezon, jež se objevuje občas i po návratu Briana Priskeho. Rudí zahazují možnosti, pak nahání výsledek. V ročníku se to stalo kupříkladu se Zlínem. Na konci srpna však přišla reakce.
Na stadionu Rujavica nedaleko Jaderského moře, tentokrát zalitém sluncem, nikoli. Možnosti přitom neproměnili Jan Kuchta (tyč obstřelem a hlava), Albion Rrahmani (pálil z úhlu), Veljko Birmančevič (brankář zasáhl). Spartu to srazilo.
Byly tu však i nedorazy v defenzivě. Oba wingbeci, Matěj Ryneš, jenž po čtvrtečním poločase vystřídal do pátečního Martina Suchomela, ani Angelo Preciado, neměli den. Oba předvedli jednu slušnou akci dopředu, dozadu ztráceli.
Fatálně se to projevilo v 75. minutě, kdy si šikovný Ante Oreč zaběhl za Ryneše, kam mu poslal exkluzivní pas výborný i sebevědomý stoper Ante Majstorovič. Poslal míč takzvaně do kapsy a Daniel Adu Adjei rozhodl. Do další možnosti se domácí dostali pro změnu přes Preciadovu stranu… „V tom krátkém čase může být i jeden gól rozhodující,“ řekl letenský trenér. Také byl…
Vše totiž hrálo pro Rijeku, domácí začali tahat čas, sudí Robert Jones byl velmi úzkostlivý. Nepomohlo ani nasazení hned pěti útočníků v jeden čas. K trojici Albion Rrahmani, Jan Kuchta, Veljko Birmančevič dorazili Kevin-Prince Milla a John Mercado. „Je těžké popsat, proč to nevyšlo. Rijeka velmi dobře bránila, dalším důvodem může být chaos vzniklý, když nasadíte všechny ofenzivní hráče, co máte. Ale čekali jsme na jeden klíčový moment, potřebovali jsme do tlaku, věděli jsme, že nebude druhá půle, že máme málo času,“ komentoval Priske.
Minuty prostě favoritovi scházely. Sparta tak vyhrála venku jediné z posledních osmi pohárových utkání, v této sezoně Konferenční ligy tam prohrála tři ze čtyř duelů a všechny o gól. Kvůli dnešní dohrávce byl její původně nedělní ligový zápas s Bohemians přeložen na úterý.
Čtvrteční drama s přerušením
Souboj mezi obhájcem chorvatského titulu a lídrem české ligy měl výkop ve čtvrtek v 18:45. Kvůli nepříznivému počasí a výrazně podmáčenému trávníku sudí Robert Jones duel přerušil už ve 12. minutě. Po kontrole hrací plochy ale rozhodl o pokračování utkání - míč už se ve vodě nezastavoval a hřiště vypadalo lépe. Jeden z pořadatelů na zlepšení stavu hrací plochy využil fukar. Hrát se znovu začalo po dvou hodinách ve 21:00.
Zápas ale okamžitě znovu připomínal samotný úvod. Prakticky celé hřiště opět za hustého lijáku nasáklo vodou, ke konci úvodního dějství navíc hřmělo a vyskytly se blesky. Jones poté v průběhu přestávky přišel k postranní čáře a hvizdem duel ukončil. Diváci po opětovném rozehrání utkání neviděli žádnou šanci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
AEK Larnaka
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Celje
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|5
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Mainz
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|7
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Raków
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Noah
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|11
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|13
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|14
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|15
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|16
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Rijeka
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|20
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|21
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|23
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|24
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|25
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|26
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|28
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|31
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|32
Hamrun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Shamrock
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off