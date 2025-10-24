Hrdina Markovič zazářil, může ale ohrozit Staňka? Bývalý kouč: Dal o sobě vědět. Chybí mu…
Nadšeně tleskal zaplněněnému sektoru se slávistickými fanoušky. V očích měl Jakub Markovič štěstí, dojetí. Vychytat nulu v Lize mistrů, vždyť o tomhle snil už od doby, kdy v roce 2016 do Slavie přišel. „Byl to největší zápas, co jsem kdy hrál,“ pravil gólman po utkání. Ale co teď? Realizační tým může mít dilema: nasadit hrdinu utkání počtvrté v řadě, nebo opět nasadit Jindřicha Staňka? Karty jsou totiž v Edenu rozdány jasně, což vidí i jeho bývalý kouč Martin Shejbal.
Raz, dva, tři, čtyři. Markovič polapal proti Atalantě hned kvarteto pokusů a rozhodně nešlo o propagační střely. Tou „nejlehčí“ byla tvrdá rána Scamaccy, jinak musel zastavit střelu Kossounoua, pohotově (a se štěstím) likvidovat zakončení Krstoviče z bezprostřední blízkosti a vytáhnout technický pokus De Ketelaereho. Právě obstřel Belgičana vyhodnocují data jako nejtěžší moment, po střele měl zákrok hodnotu +0,63 xG (očekávaného gólu)
„Nehodnotím v utkání tolik gólmany podle zákroků nebo hry nohama, ale podle toho, co z nich vyzařuje. A z něj jsem cítil klid, i v derby,“ říká Martin Shejbal, jeho bývalý kouč z Pardubic. „Ale začalo to typicky takovým jeho způsobem, trochu rozpačitě plácl do vysokého míče. Ale je vidět, že se v mentalitě posunul a pak vytáhl tyto zákroky.“
Celkově Markovič chytil v Bergamu o 1,23 gólu navíc. Do toho si pomohl zlikvidovat nájezd Sulemany, nechyboval v rozehrávce a chodil si pro centry. Jasný muž zápasu.
Ve Slavii se okno mockrát neotevře
„Jeho křivka výkonnosti není nijak příkrá, ale roste. V lize je možná na prvních třech metrech nejrychlejším gólmanem, třeba proti Krstovičovi se rychle přesunul po lajně a vytáhl takový Haškovský zákrok, jak z Nagana. Ano, Bóřa to řekl dobře, nohy má, jaké má. Dole je trochu tvrdý. Ale dostal několik těžkých míčů a rozehrál do dobrých prostorů,“ popisuje Shejbal.
Momentálně má stále teprve čtyřiadvacetiletý gólman důvody se usmívat. Zažívá své nejlepší období ve Slavii, nikdy předtím neodchytal tři zápasy v řadě. Navíc v nich inkasoval jen jednou – v derby. Ve vyhroceném utkání o čelo tabulky ale jinak své spoluhráče podržel.
Do té doby to ale byl z individuálního hlediska nahořklý rok 2025. Jistě Markovič se stal mistrem ligy, ale vzdal se kvůli tomu pozice jedničky v Baníku. V jeho bývalém působišti měli od lednového odchodu jasno – udělal chybu. Odchovanec Přerova tehdy vsadil na dvě možnosti – že se mu podaří přechytat Jindřicha Staňka, nebo na staršího kolegu přistane v létě nabídka a on sám povýší na jedničku.
|Statistiky v této sezoně
|Jakub Markovič
|Jindřich Staněk
|Zápasy
|4
|11
|Minuty
|392
|1084
|Inkasované góly
|1
|12
|Zákroky
|9
|26
|Chycené góly (dle xG)
|1,34
|1,74
|Posbírané centry
|2,3
|0,8
|Krátké přihrávky / úspěšnost
|13,6 / 97 %
|18,3 / 97 %
|Dlouhé přihrávky / úspěšnost
|9 / 56 %
|9 / 77 %
|Poměr krátkého/dlouhého výkopu
|15 % / 85 %
|45 % / 55 %
První možnost zatím nevyšla, a těžko říct, zda nebyl odsouzen od začátku k záhubě. V Edenu jsou jasně karty rozdané – když je Staněk zdravý, je jedničkou. Markovičovi navíc ojedinělé jarní šance nevyšly – od Plzně inkasoval třikrát, od Jablonce jakbysmet, byl i u pohárového průšvihu se Sigmou (0:1).
Druhá možnost byla velkým riskem. Brankářský trh je nestálý, nevypočitatelný, těžko spoléhat na to, co se může stát za půl roku či za rok. V zákulisí se navíc říká, že pokud by opravdu měl Staněk odejít, Slavia by beztak zkusila najít novou jedničku. „Ve Slavii se vám okno mockrát neotevře, a kdyby teď propásl šanci, Slavia už třeba bude koukat někam jinam,“ ví Shejbal.
Poslední zápasy dávají Markovičovi naoko určitou naději. Ta ale může opět zhasnout, třeba už o víkendovém výjezdu do Olomouce. Staněk totiž podle vyjádření trenérů už bude zpátky fit.
„Podle mě ví, jak na tom je. Pokud se vrátí do brány Staněk, bude to brát,“ říká Shejbal, který je s bývalým svěřencem stále v kontaktu. „Není to úplně šťastné, ale Slavia je velkoklub. Není ostuda tam sedět. Ale on o sobě trenérům teď jasně řekl, že s ním musí počítat. Malou výhodou je i fakt, že Staněk je každý rok na pár týdnů mimo kvůli zranění. Je po těžké operaci ramene. Zatímco u Markyho si nepamatuji, že by někdy kvůli zdraví vypadl.“
Nastavená hierarchie, charakter i styl hry dovoluje o pět let staršímu Staňkovi držet všechny trumfy v ruce. I když nebyl stoprocentně zdravý na zápas s Interem Milán (0:3), realizační tým do risku beztak šel. Nejede přes něj vlak. Vůči dvojce má také výhodu v přesném dlouhém nákopu, jehož úspěšnost 77 % je fenomenální. A to je pro hru na Tomáše Chorého skrytým bonusem.
A Shejbal dodává, v čem má ještě navrch: „Jindra je zvláštní typ brankaře. Když se rozhodne na tréninku, že nedostane góla, pochytá všechno, i kdyby se měl zabít. Působí tím na spoluhráče i na soupeře, v tom si Marky ještě musí auru budovat, to mu chybí. Naprosto tak chápu trenéry, že ho tam chtějí mít Staňka jako jedničku. Ale Markovičův čas jistě nadejde.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|3
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|4
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|12
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Frankfurt
|3
|1
|0
|2
|7:11
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Slavia
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|29
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|30
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off