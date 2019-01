Djokovič baví svět. Utahoval si z novináře a totálně se odboural

„Novaku, gratuluji. Ok, sedm titulů z Australian Open, patnáct celkově vyhraných grandslamů…“ začal italský reportér svou otázku, ale už ji nestihl dopovědět. Djokovičovi to totiž nedalo a stejným akcentem mu odpověděl: „To není špatné...“ Vtípek nikomu z přítomných neunikl, a tak se v sále ozval obrovský smích.

„Nemůžeš si stěžovat, nemůžeš si stěžovat,“ snažil se pokračovat reportér, kterému se ihned začala srbská hvězda omlouvat. „Omlouvám se, ale ty vždycky mluvíš: Ok, éhm,“ pokračoval Djokovič znovu italským přízvukem a opět tak rozesmál všechny přítomné.

Italský devětašedesátiletý reportér je mezi tenisty hotovou legendou, letošní Australian Open byl pro něj již 145. grandslamem.

Navíc Djokovič nebyl první, kdo si z něj letos utahoval. Na začátku turnaje to byl poražený finalista Nadal, který vtipkoval, když Ital na začátku tiskové konference usnul. „Dobré ráno, Ubaldo. Ne, já vím, sedíte se zavřenýma očima, abyste se mohl lépe soustředit na to, co říkám,“ smál se tehdy Nadal.