Co se děje se Zverevem? Lendl s ním neuspěl, škodí mu, že prorazil brzy | iSport.cz

Nadal vynechal Miami, čili měl víc než měsíc na antukový trénink, tudíž si myslím, že bude určitě zase super připravený. U něho je ale otázkou především zdraví, jak mu vydrží kolena. Pro mě je stejně velkým favoritem na Paříž jako on i Djokovič. Novak je na letošní antuku hrozně motivovaný, chce se podle mě pokusit o kalendářní Grand Slam, na Roland Garros už Nadala jednou porazil. I když nehrál poslední turnaje moc koncentrovaný, čekám, že teď vyrukuje v plné síle. Navíc na tři vítězné sety je dneska nejlepší na světě, vždyť už vyhrál tři grandslamy za sebou.

Třetího největšího favorita antukové části roku vidím v Dominiku Thiemovi. Ale u něj je velká otázka, jestli se neudře, protože má nejnamáhavější tréninky ze všech. On je dělník z rodu Vilasů, Musterů nebo Nadalů. Thiem hrál loni finále Roland Garros, čím dál víc se na antuce prosazuje, ale musí dobře vyladit formu.

To se třeba jeho rakouskému krajanovi Thomasi Musterovi v Paříži podařilo jenom jednou, protože se vždycky udřel. Já ho kdysi, když šel z juniorů mezi muže, trénoval a on byl opravdu šílenec. Pamatuji se, že se jednou chystal na turnaj ve vídeňské Stadthalle tak vehementně, že na něm nakonec nemohl nastoupit, jak ho braly křeče a byl strhaný. Thiem mi ho připomíná. Mám zprávy z turnaje v Lyonu, který hrál loni jako přípravu na Roland Garros, že denně vedle zápasů ještě tři čtyři hodiny trénoval. To je prostě neuvěřitelný,