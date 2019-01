Kluci, platíme! Nováčky v Davis Cupu čeká taxa za týmovou večeři | iSport.cz

Čeští tenisté si dnes poprvé vyzkoušeli kurt v Ostravar Areně v kompletním složení. V neděli večer dorazili i Lukáš Rosol s Jiřím Lehečkou a připojili se k Jiřímu Veselému, Adamovi Pavláskovi a Tomáši Macháčovi. Ti dorazili s nehrajícím kapitánem Jaroslavem Navrátilem v neděli vlakem.

„Už jsme kompletní, Lukáš už si v neděli večer i hodinu zatrénoval,“ informoval Navrátil. „Jirka Lehečka si dal hodinu a půl v pondělí. Všichni jsou zdraví, makají. I mladí, což je důležité. Vidí, jak se na Davis Cupu trénuje a hraje. To je důležité, aby to viděli. Zatím je to všechno dobré, je teprve pondělí, musíme pomaličku.“

S povinnostmi v reprezentačním týmu už se pomalu seznamují i nováčci. V pondělí večer tým vyrazí na večeři. A útratu hradí Lehečka s Macháčem. „No, já jsem rád, že jsem tady a vůbec mi nevadí, že něco zaplatím,“ pousmál se Macháč. Jestli už parťákům připravil menu? „Bohužel, to si vyberou sami...“

Do Ostravy po mírném zpoždění dorazili i Nizozemci. Největší hvězda týmu Robin Haase se po příchodu na kurt pozdravil s Adamem Pavláskem. S pobavením pak sledoval tradiční čáru s tenisáky, kterou si členové českého realizačního týmu zpestřili závěr tréninku.

„Já jsem v mínusu,“ pousmál se Navrátil na výsledky čáry. „Ale povrch tady pro tenis udělali dobře, je středně rychlý, spíš pomalejší. Tím, že se tady bude každý den devět hodin trénovat, se trošičku zrychlí. Kluci si nestěžují, je to ideální. Nechtěli jsme, aby míč skákal moc nahoru, zatím je to ok.“