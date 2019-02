Bombastická show na Super Bowlu s klečícím stínem: Proč chyběla Rihanna?!

Hlavním tahákem doprovodného programu Super Bowlu byla skupina Maroon 5 v čele s Adamem Levinem. Majitelé třech Grammy rozjeli na pódiu velkou show a pomohli o poločasové přestávce zapomenout divákům na tak trochu nudné první dějství finále NFL, které přineslo jen tři body pro Patriots.

Ohňostroje, ohně, tančící a křepčící diváci. To vše bylo během hitů jako Moves like Jagger, Sugar, či She will be loved k vidění. Kdo ovšem vidět nebyl, byla hvězdná Rihanna, jež s kapelou zpívá a rapperem Cardim B zpívá duet Girls Like You.

Zpěvačka svou účast na Super Bowlu odmítla kvůli sporům NFL s Colinem Kaepernickem, který v roce 2016 začal poklekávat při americké hymně na protest proti útlaku. "Je tady muž, který pro nás obětoval svou práci, takže bychom měli stát za ním," nechala se slyšet barbadoská hvězda.

Velkou pozornost tak logicky vzbudila právě americká hymna, která předcházela startu utkání mezi Patriots a Rams. Zazpívala ji Gladys Knight, sedminásobná držitelka Grammy. "Chápu, že pan Kaepernick protestuje proti dvěma věcem - policejnímu násilí a nespravedlnosti," uvedla soulová diva.

"Věřím, že mé provedení hymny sjednotí lidi v mém rodném městě během největšího zápasu roku. Je nešťastné, že naše národní hymna byla vtažena do takové debaty, jako je potlačování lidských práv. Boj za spravedlnost by neměl zastínit cit pro národní hymnu," prohlásila před svým vystoupením.

Tichý protest při americké hymně začal v srpnu 2016 Colin Kaepernick, bývalý quarterback týmu San Francisco 49ers. „Nehodlám vstát, abych projevil hrdost zemi, která utlačuje černochy a barevné. Pro mě je toto větší téma než americký fotbal a bylo by pro mě sobecké to přehlížet,“ vysvětlil důvod, proč při americké hymně tehdy poklekl.

VIDEO | Podívejte se, jak vypadala poločasová show ve zrychleném záznamu