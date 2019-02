Kovář se těší zpět do reprezentace: Jsem zvědavý na trenéry | iSport.cz

Zápas jste měli dobře rozehraný, vedli jste 4:1. Nejsou dva body nakonec málo?

„Víc by to mrzelo, kdybychom nájezdy prohráli. Vzhledem k průběhu je určitě škoda, že tři body nemáme. Byla tam chyba při oslabení, nechali jsme jejich hráče ujet, Sparta hned dala gól. A za chvíli další, čímž jsme se dostali trošku pod tlak. A neustáli jsme to.“



Měli jste výborný úvod, do poloviny zápasu jste Spartu téměř k ničemu nepustili. Neříkali jste si, že bylo potřeba přidat více branek?

„Jasně… Šance jsme měli, ale v první třetině jsme žádnou další neproměnili. Chtělo to dát určitě minimálně gól navíc, třeba bychom to zlomili dřív. Ale bohužel, bylo to takhle. Se dvěma body jsme spokojení.“

Spartě se v aktuální sezoně nedaří doma. Vnímali jste to?

„Přiznám se, že jsem nesledoval, jak Sparta hraje doma nebo venku. Body chceme sbírat všude. Teď se nám trošku daří, takže toho chceme využít a vyhrávat všude.“

„Tenhle formát se mi líbí. Pro lidi je to zábavné, pro nás hezké to hrát. Je to dobře udělané, atraktivní. Šance byly na obou stranách, Sparta jich možná měla o trošku víc. Ale podržel nás Frodlík (brankář Dominik Frodl). Byli jsme rádi, že jsme to udrželi do nájezdů.“„No, nevím… Skončilo to 5:4 pro nás, takže obrany tentokrát byly trošku slabší. My máme defenzivu také dobrou, moc gólů nedostáváme. Měli jsme výborná oslabení, Sparta nám ale z přesilovek dala tři góly. Napadalo nám to tam. Je jasné, že to musíme zlepšit. Příští pondělí jsme na Spartě znovu, máme tu dohrávku.“„Vždycky je dobré odcházet do pauzy s vítězstvím, na kabině se to projeví. I na dalších věcech. Jsme rádi, že jsme to nakonec zvládli.“

„Jo, těším. Jsem zvědav, neznám se moc s trenéry. Nebo tedy - známe se, ale nikdy jsme spolu nepracovali. Na to se také těším. A jsem zvědav…“„Jestli hraje dobře, tak určitě. Vždycky je fajn, když vidíte, že se do toho dostávají mladí kluci. Pokud jim to jde a jsou vidět, jsem jenom rád. Český hokej to potřebuje. A potřebuje jich víc.“„Je to skvělé. Sice pro nás hráče jsou začátky trošku těžší, ale já jsem jenom pro, aby se takové akce dělaly. A aby byly i častěji. Ať už jsou to utkání, v nichž se vzdává hold, nebo retro zápasy a úcta k hokejovým legendám. Mám to zkrátka rád.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:48. Piskáček, 34:55. Rousek, 36:33. Rousek, 45:40. Kalina Hosté: 11:34. Kodýtek, 21:19. Kracík, 28:30. Pour, 31:48. Kantner, . Čerešňák Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Piskáček, Delisle, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Buchtele, Klimek, Kudrna – Forman, Pech, Roberts Bukarts – Klíma, Smejkal, Rousek – Beran, Černoch, Kumstát. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Moravčík, Allen, Kvasnička, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář, Gulaš – Straka, Kodýtek, Eberle – Kracík, D. Kindl, Kantner – Preisinger, Indrák. Rozhodčí Pražák, Pešina – Zíka, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)