Obhájce Super Bowlu zlomil kiks. Zklamal jsem celou Philadelphii, uznal viník | iSport.cz

Už skoro letěli k dalšímu slavnému triumfu. Eagles v New Orleans soupeře nejdřív šokovali dvěma rychlými touchdowny, pak jim Saints zápas vytrhli z rukou, ale necelé dvě minuty před koncem se schylovalo k velkému obratu.

Quarterback Nick Foles narýsoval přihrávku na receivera Alshona Jefferyho, tomu ale míč na třiadvaceti yardech od endzony propadl přímo do vřelé náruče cornerbacka soupeře Marshona Lattimora. Saints už si vedení 20:14 pohlídali.

„Tahle prohra jde na mě. Zklamal jsem své spoluhráče, město Philadelphia. Beru to,“ soukal ze sebe Jeffrey.

VIDEO: Podívejte se na velkou chybu Alshona Jefferyho

Jeden z hrdinů loňského vítězného tažení play off zůstal hned po své katastrofické minele chvíli ležet na zemi hlavou dolů, než se odbelhal na střídačku. „Je to jeden z nejlepších hráčů týmu. Bez něho bychom v téhle situaci nebyli. Je jeden z nejlepších receiverů v lize. Jo, je těžké skončit takhle, ale měl by vědět, že tahle akce zápas nerozhodla,“ povzbuzoval Jefferyho jeho spoluhráč Zach Ertz.

Eagles utkání ztratili především proto, že po dvou touchdownech v prvních jedenácti minutách zápasu už nesvedli vybojovat jediný bod.

Saints se museli mořit do konce třetí čtvrtiny, než konečně otočili skóre. Dokázali to historickým drivem, potřebovali na něj osmnáct akcí a úctyhodných jedenáct minut a 29 sekund, na konci byla přihrávka quarterbacka Drew Breese na receivera Michaela Thomase. Šlo o nejdelší drive v play off za posledních dvacet let.

Ačkoli hřiště na americký fotbal měří jen sto yardů, Saints během tohoto drivu nasbírali yardů celkem 117. Třikrát se totiž museli posunout zpátky kvůli penaltě.

„Při stosedmiyardovém drivu jsme si vzali vedení a už jsme se nedívali zpět. Tohle byl zlomový okamžik zápasu,“ uvedl Drew Brees, quarterback Saints.

New Orleans se tak podruhé v klubové historii těší na domácí zápas konferenčního finále. V zápase dvou nejlepších týmů základní části ligy ve finále konference NFC v neděli přivítají Los Angeles Rams. Před devíti lety finále konference zvládli a nakonec slavili zatím jediný Super Bowl klubové historie.

Ve finále konference AFC hrají Kansas City Chiefs s mladým fenoménem Patrickem Mahomesem s nezdolnými New England Patriots, kteří v divizním kole znemožnili Los Angeles Chargers a dostali se do osmého konferenčního finále v řadě.