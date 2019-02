Vývar z »kanárků«! Lístky na Brazilce můžete mít hned. Vyjde vás to ale draho!

Prodej vstupenek na tuze očekávaný zápas Česko – Brazílie (hraje se 26. března) začne v pondělí 25. února. Ale reálně běží už nyní.

To si koupíte u Czech Sport Travel třeba zájezd na fotbal z Berouna do Prahy-Vršovic za 2490 korun (což je nejlevnější varianta). A vstupenka za 990 korun je v ceně. Plus cesta z Berouna (2x40 kilometrů – tam i zpět) a pár drobností bratru za zbývajících 1500 korun.

„Pro potřeby speciálních zájezdů skrze společnost Czech Sport Travel bylo předem alokováno 1600 vstupenek, které jsou nabízeny v rámci této služby fanouškům,“ vysvětluje mluvčí FAČR Michal Jurman.

Vstupenky tedy účastníci zájezdu dostanou. Ale co říkají na Strahově na celkovou výši platby za zájezdy, která slibuje vyvařit z prodeje slušný zisk? „Jedná se o sloučenou kalkulaci zájezdů ze všech koutů republiky. Některé spoje a linky nebudou tak vytížené a jejich náklady budou pokrývat zase autobusy z jiných tras,“ hájí Jurman ceny spřátelené cestovky.

O peníze jde až v první řadě a ono z toho na Strahov přece něco ukápne… „Naší prioritou není na zájezdech vydělat. A výše provize je interní záležitostí asociace,“ zdůraznil mluvčí. Vzkaz pro ty, kteří se raději dopraví na zápas sami, což lze zařídit významně levněji? „Naším záměrem je služba těm fanouškům, pro které by nutnost zajištění logistiky mohla být důvodem absence na tomto duelu. Pro fanoušky bez rozdílu bydliště, kteří chtějí být na každém zápasu reprezentace, je nově zřízený Fanklub české fotbalové reprezentace.“

Takže můžete do fanklubu. Anebo se spolehnout, že v pondělí od osmi ráno, kdy bude zahájen veřejný prodej, koupíte samotné vstupenky přes internet.

Vstupenka od 990 korun zatím jen pro vyvolené

Ceny vstupenek na Brazílii fotbalová asociace stanovila začátkem února na 990, 1990 a 2490 korun ve třech kategoriích. Prodej začne v pondělí 25. února v 8 hodin ráno na webu www.vstupenkyfotbal.cz.

Asi se dá říct, že ceny odpovídají výjimečnosti a náročnosti akce – vždyť brazilský nároďák hrál v Praze jen jednou v historii, v dubnu 1956 (na Strahově skončil zápas 0:0). Organizace, v níž je největší položkou startovné pro jihoamerický tým, vyšla FAČR na zhruba 25 milionů korun.

Jde o to, kolik vstupenek skutečně bude za čtyři dny na uvedeném webu k dispozici. Momentálně na něm už nakupují vyvolení – takzvaní »členové protokolární skupiny«. Mluvčí Jurman upřesnil, o koho jde. „Skupina zahrnuje zástupce fotbalové rodiny FAČR, tj. zástupce asociace, jednotlivých KFS, OFS, apod., dle platného protokolu, který schvaluje výkonný výbor. Speciálně na zápas proti Brazílii byl protokol personálně výrazně ponížen.“

Když se odečte 1600 vstupenek vyblokovaných pro cestovku, další pro partnery a brazilskou stranu, je zřejmé, že až si za čtyři dny budete chtít vybrat místa na Sinobo Stadium (oficiální název Edenu) s kapacitou 19 370 míst, může se stát, že nebude nač klikat.