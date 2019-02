Ujfaluši šílel z videa, pak slavil výhru Atlétika: VAR nefungoval, jak měl | iSport.cz

Atlético doposud nikdy neprohrálo s italským týmem. A to platí i po středeční výhře nad Juventusem. „Atlético chtělo více, dobře bránilo. Zasloužilo si to,“ komentoval vítězství svého bývalého zaměstnavatele Tomáš Ujfaluši ve studiu televizní stanice O2 Sport. „Vědělo si s Juventusem rady,“ doplnil vedle sedící expert Martin Jiránek.

Než se domácí červenobílá armáda dočkala vedení, musela přetrpět pro ni velmi hořký okamžik. Střídající útočník Álvaro Morata si naskočil na centr Felipeho Luise a hlavou překonal gólmana Juventusu Szczęsnyho.

Zbrusu nový madridský stánek explodoval radostí. Ne však na dlouho. Moratu při zakončení bránil Giorgio Chiellini, který při souboji upadl. A sudí Zwayer po zhlédnutí situace u videa branku odvolal.

To rozhořčilo jak hráče Atlétika, fanoušky na stadionu i tomáše Ujfalušiho, který seděl v pražském studiu a přál bývalým spoluhráčům. Na svůj twitterový okamžitě napsal: „Nemůžu uvěřit, že rozhodčí gól odvolal. VAR opět nefunguje tak, jak by měl." „Fotbal se začíná stávat bezkontaktním sportem,“ uvedl navíc po zápase.

Ujfaluši ale nemusel dlouho trpět. Jen o pár minut později vsítil první branku stoper Diego Godín a těsně před koncem utkání na něj navázal parťák Gimenéz.

Co se týká přínosu pro fotbal, ten VAR prokázal především v první pětačtyřicetiminutovce, kdy díky němu sudí správně uznal, že madridský tým nekopal po pádu Diega Costy v blízkosti vápna penaltu, ale pouze volný přímý kop.

Na poražené straně hostí zůstal kyselý Cristiano Ronaldo, jenž přišel v létě z Realu Madridu aby "Staré dámě" vypomohl k triumfu právě v Champions League

Muž, který v minulosti dokázal dát Atlétiku 22 branek, ale tentokrát vyšel naprázdno. Nebyl by to však on, aby na sebe ve španělské metropoli neupozornil.

Nejdříve z volného přímého kopu ze vzdálenosti takřka 30 metrů zaměstnal Jana Oblaka výživnou pumelici, kterou brankář Atlétika jen tak tak zvládl vytěsnit nad.

Pak se ale CR7 předvedl poněkud odlišně. Bývalý hráč Realu nebyl na stadionu městského rivala zrovna přivítán v lásce. Když na něj domácí fanoušci spustili nelichotivé pokřiky, ukázal jim na prstech jedné ruky, kolik s „bílým baletem“ získal titulu v Lize mistrů, zatímco v historii Atlétika žádný titul nenajdete…

Ronaldo really flexed his 5 CLs on fans of a club that has never won the CL at their home ground pic.twitter.com/7oteCxCPY8