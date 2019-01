Brazílie v Česku: kolik stojí soupeř snů a kolik FAČR usmlouvala? | iSport.cz

Jak jste dospěli k tomu, že se podařilo vyjednat utkání s Brazílií?

„Ve hře byly třeba Thajsko, Bolívie, Panama, pak ti dva nejatraktivnější soupeři – Argentina, Brazílie. Hodně si vážím práce kolegů, co byli do vyjednávacího procesu zapojení. Vyjednávání běželo bezprostředně od losu v Dublinu (los evropské kvalifikace). Když bylo jasné, jaké evropské týmy na koho vycházejí, začalo se pracovat na eventualitách přípravného utkání. Zabralo to šest intenzivních týdnů vyjednávání a práce. Původní ekonomické požadavky Brazílie i Argentiny byly astronomické. Díky práci kolegů jsme se dobrali k tomu, že tady můžeme sedět a čeští fanoušci mají šanci vidět nároďák proti tak silnému a prestižnímu týmu na domácím stadionu a že jsme překlenuli všechny překážky.“

Jak vypadaly původní požadavky Brazílie?

„Po přepočtu tam byl zápasový poplatek v řádech desítek milionů korun, dělalo to nepatrně méně než dva miliony dolarů plus náklady spojené s dopravou do Česka a servisem tady. Byl i požadavek na určitou porci výnosů z prodeje vstupenek, jednalo se o zhruba padesát procent. Tyhle podmínky by naše asociace nedokázala akceptovat, pak jsme se ve vzájemných představách postupně přiblížili. Ale i tak jsou to v historii českého moderního fotbalu naprosto nejnákladnější podmínky, které jsme akceptovali. Něco na 50 procentech původních představ Brazílie je blízko realitě.“

Vybrala si Brazílie Česko, nebo Česko Brazílii?

„My jsme na začátku měli možnost vybírat ze dvanácti soupeřů z Evropy, potom tam byla škála dalších týmu, které se v daném termínu pohybují v Evropě. Takže okruh týmů dopředu víte, na začátku se snažíte oslovit každého. Nejatraktivnější soupeř je zbožné přání, se středem jste schopný se domluvit. Řekli jsme si s trenérem, kdo by se nám ze soupeřů líbil a snažili se na nich pracovat, až z toho vyšla Brazílie. Nedá se říct, kdo by si vybral koho.“

Jaké budou ceny lístků?

„V tuhle chvíli to nejsem schopný říct, ještě jsme se tím nezabývali detailně. Teprve včera večer (ve čtvrtek) jsme zfinalizovali jednání s Brazílií, máme podepsaný základní koncept smlouvy, ale ještě to není velká smlouva. Vážím si i toho, že v otázce stadionu nám vyšlo vstříc vedení Slavie, zápasová zátěž v Edenu je vysoká. Prodeji vstupenek se budeme věnovat teď. Je to v naší gesci, ale bavíme se i s protistranou.“

Proč nakonec nevyšla jednání s Argentinou?

„Jednoznačně rozhodla možnost hrát s Brazílií v domácím prostředí, dostat atraktivní utkání na domácí půdu bylo mé i trenérovo velké přání. Argentina od začátku avizovala, že nebudou hrát na stadionu pod kapacitou 30 tisíc diváků, takovým stadionem Česko nedisponuje. Argentinci požádali o spolupráci Rakousko, byla snaha utkání odehrát ve Vídni. S rakouskou stranou se nedohodli, pak oslovili německý svaz. Němci řekli, že Allianz arénu v Mnichově potřebují pro své potřeby, ale že kdybychom o to stáli, mohou poskytnout Norimberk nebo Drážďany. Nám přišla lepší volba Drážďany, podnikli jsme sérii kroků, domluvili jsme se s UEFA, abychom mohli hrát přátelské utkání jinde, ten souhlas jsme měli. Vzhledem k tomu, že Argentina trvala na stadionu s větší kapacitou, to ale pro nás byla záložní varianta.“

Vyplatí se utkání s Brazílií ekonomicky, aby na tom asociace netratila?

„Ideálně bychom se nákladově i výnosově chtěli pohybovat kolem nuly. Do hry vstupují různé faktory. Máme před sebou sérii jednání se stávajícími partnery, jakým způsobem řešit jejich participaci na takovém utkání. Od toho se také bude odvíjet celková ekonomika utkání. Naše úvaha směřovala k tomu, že pro celý český fotbal bude takový soupeř svátek, tak jsme k tomu přistoupili.“

Přijede Brazílie s áčkem?

„To je dobrá otázka. Je to jedna z věcí, kterou jsme intenzivně řešili. Tohle vám nikdo neslíbí formou smlouvy, kde by byla konkrétní jména hráčů, která Brazílie přiveze. To je nedosažitelná podmínka pro jakýkoliv tým. Máme ve smlouvě zapracované určité mechanismy, pokud by Brazílie nepřijela s top týmem, bude se to promítat do finančního ohodnocení v neprospěch Brazílie, to je určitá pojistka. Ale neumím si představit, že by Brazílie přiletěla v jiné sestavě, než ve které budou figurovat silní hráči. Historicky v přátelících nenajdete v jejich sestavách případ, který by tuto úvahu potvrzoval.“

Na kolik si ceníte televizní práva?

„Práva jsou v centrálním režimu UEFA, s tím nemáme nic společného. Neumím odhadnout jakékoliv číslo, byla by to teď čirá spekulace. Ale také pro UEFA je atraktivita a hodnota televizních práv na takové utkání vyšší, než některé jiné kombinace, které se v rámci vyjednávání nabízely.“

Co bude na takovém speciálním utkání nenákladnější?

„Z televizních práv dostáváme od UEFA určitý podíl, který je dopředu známý na celý kvalifikační cyklus, tenhle přátelský zápas to neovlivní. Nejvyšší nákladová položka je bezesporu startovní poplatek pro tým Brazílie. Zásadní příjmová položka budou pro nás příjmy ze vstupenek a od našich komerčních partnerů.“