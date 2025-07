Kluby v lize získají další desítky milionů, přibudou noví partneři. Kolik už vydělaly?

Vstoupit do diskuse (

První sezonu, kdy získaly rekordní příjmy ve výši 750 milionů korun, mají za sebou profesionální kluby v Česku. Trojnásobný nárůst nicméně neznamená konečnou. Ligová fotbalová asociace přilákala i jiné zájemce, kteří slibují doručit zajímavé částky. „Nové kontrakty a prodloužení některých stávajících přinesou ligovému fotbalu další desítky milionů korun,“ říká obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný. Deník Sport podrobně rozebírá, co všechno už si prvoligové továrny na fotbal vydělaly minulou sezonu a co ještě dostat mohou, a poprvé přináší úplný přehled jejich televizní sledovanosti. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Tyhle sumy opravdu nejsou k zahození… Za televizní práva od loňského léta historických 302 milionů od společnosti Oneplay (dříve O2 TV), za generální partnerství 260 milionů od sázkovky Chance. K tomu 129 milionů za bettingová práva z konta Betana a další částky. Sečteno podtrženo 750 milionů, což znamená zhruba 660 milionů přímo na účet profi klubů. A to na jednu sezonu.

Tím to však nekončí. Záhy po rozjetí finančně mimořádně ohodnoceného ročníku 2024/25 Daniel Hajný v rozhovoru pro deník Sport hovořil o plánu získat další sponzory, jednoho ideálně na pozici hlavního partnera, který by stál v hierarchii sponzorského poolu hned za Chancí. Jak to tedy nyní vypadá?

„Jednání s potenciálními partnery napříč různými obory probíhají prakticky neustále, což je pro nás skvělou vizitkou a také důkazem dlouhodobé rostoucí prestiže a důvěryhodnosti ligového fotbalu. Je o nás zájem. A týká se to i pozice hlavního partnera. Vedeme o ní jednání s vícero zájemci kontinuálně,“ tvrdí Hajný.

Jistý příjem však v nejbližší době přiteče z odlišných zdrojů. Mezitím totiž nejdál pokročily kontakty s dvěma společnostmi, jež by figurovaly na jiné úrovni.

„Již nyní můžeme potvrdit, že od začátku sezony 2025/26 přibudou dva noví a silní partneři. Navíc jsme prodloužili spolupráci s navýšením finančního plnění s jedním z těch současných,“ reaguje Hajný.

Určitější ohledně čerstvě získaných zdrojů peněz v této chvíli být nechce a odkazuje na oficiální zveřejnění před startem nového ročníku. „Konkrétní jména zatím nemůžu uvést. Jde o etablované značky se silnou pozicí ve svých odvětvích. Přesně takové partnery u ligového fotbalu chceme,“ přibližuje pouze.

Stopy v každém případě vedou mimo prostředí sázkových společností, které již své místo zabraly. „Mohu prozradit, že jeden z partnerů působí v oblasti