Experti i fanoušci českým týmům před odvetami v Evropské lize moc nevěří | iSport.cz

Plzeň půjde do boje jako první. Domácí zápas vyhráli fotbalisté Viktorie 2:1, proto jim k postupu stačí i nerozhodný výsledek. Jenže podle bookmakerů to vypadá, že to budou mít Západočeši na horké chorvatské půdě složité. Na výhru Dinama lze sázet v kurzu 1,65:1. Remízu, která je nabízena v kurzu 3,87:1, má na tiketech jen sedm procent tipérů. A výhru Plzně v kurzu 5,69:1 pak necelá desetina sázejících. Na postup Dinama je vypsán kurz 1,90:1, na pokračování Viktorie v pohárové Evropě pak 1,95:1.

„Přesto si myslíme, že nepatrně složitější situaci ohledně postupu bude mít Slavia,“ míní Světlíková.

V Edenu totiž před týdnem uhrál belgický Genk bezbrankovou remízu. Je tedy jasné, že kdo vyhraje odvetu, bere všechno a jde v Evropě dál. Na vítězství belgického celku lze sázet v kurzu 2,07:1 (Genku věří 84 procent tipérů), remízu má na tiketech jen šest procent sázejících (3:32:1) a Slavii věří desetina fanoušků (3,87:1).

Přitom se lídrovi české nejvyšší soutěže poměrně věřilo na postup, po prohraném ligovém šlágru v Plzni však nejspíš akcie sešívaných dost poklesly. Na postup Genku lze sázet v kurzu 1,80:1, na Slavii pak v kurzu 2,06:1.