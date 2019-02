Liga mistrů: Atlético porazilo Juventus 2:0, City slaví senzační obrat na Schalke | iSport.cz

Atlético v domácím prostředí dostává minimum branek a i Juventus se těžko prosazoval. Jen v úvodu protáhl Ronaldo brankáře Oblaka tvrdou střelou z přímého kopu. Pak ale hrozili hlavně domácí, kterým několikrát nepomohlo video.

Ve 28. minutě De Sciglio škobrtl o nohu Diega Costy, který ochotně upadl, a sudí Zwayer odpískal penaltu. Po konzultaci s videem ale rozhodnutí změnil na přímý kop, jelikož k zákroku došlo ještě před vápnem. Atlético z toho gól nevytěžilo.

SESTŘIH LM: Atlético Madrid - Juventus Turín. Rozhodli stopeři, domácím VAR vzal gól 1080p 720p 360p REKLAMA

V úvodu druhé půle měli domácí dvě dobré šance jít do vedení. Nejprve Griezmann vyslal do brejku Diega Costu, který si odstavil obránce, ale pak branku vůbec netrefil. Krátce na to zakončoval sám Griezmann, brankář Szczesny ale vytáhl míč na břevno a nebezpečí zažehnal Chiellini. Po následném rohu hlavičkoval Ronaldo do ruky spoluhráče Mandžukiče, ale sudí po konzultaci s videem situaci jako penaltovou neposoudil v souladu s aktuálním výkladem hry rukou.

V 70. minutě se Atlético dočkalo po hlavičce Moraty, ale rozhodčí se šel podívat na video a gól neuznal kvůli Moratově přistrčení Chielliniho. Domácí ale šli za vítězstvím a nakonec jim ho po rohovém kopu a závaru zařídil důrazný stoper Giménez.

Navíc krátce na to Juventus neubránil další standardní situaci a tentokrát přesně dorazil míč do sítě Godín. Hosté se snažili alespoň snížit, ale Bernardeschiho vychytal Oblak.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 78. J. Giménez, 83. Godín Hosté: Sestavy Domácí: Oblak – Juanfran, J. Giménez, Godín (C), Luís – Koke (67. Á. Correa), Partey (61. Lemar), Rodri, Saúl Ñíguez – Griezmann, D. Costa (58. Morata). Hosté: Szczęsny – De Sciglio, Bonucci, Chiellini (C), Sandro – Bentancur, Pjanić (72. Can), Matuidi (84. Cancelo) – Dybala (80. Bernardeschi) – Mandžukić, Ronaldo. Náhradníci Domácí: Adán, Arias, Correa, Lemar, Morata, Savić, Kalinić Hosté: Bernardeschi, Cáceres, Can, Cancelo, Perin, Rugani, Spinazzola Karty Domácí: D. Costa, Partey, Griezmann Hosté: Sandro Rozhodčí Zwayer – Schiffner, Achmüller (všichni Německo) Stadion Estadio Wanda Metropolitano (Madrid)

Manchester měl duel velmi dobře rozehraný. Už v 18. minutě vyrobil obrovskou chybu v rozehrávce domácí gólman Ralf Fährmann, David Silva nahrál před prázdnou branku Sergiovi Agüerovi a ten vstřelil 34. gól v Lize mistrů. Mezi střelci nenarozenými v Evropě je argentinský kanonýr v historických tabulkách třetí za legendou Pobřeží slonoviny Didierem Drogbou (44) a krajanem Lionelem Messim (106).

Jenže Schalke do poločasu skóre otočilo i díky spornému momentu z 38. minuty. Hostující stoper Nicolas Otamendi se snažil uhnout rukou letící střele a míč ho do ní zasáhl. Ačkoli šlo o neúmyslnou ruku, sudí po konzultaci s videem odpískal penaltu, jelikož nebýt ruky, střela by ohrozila branku.

SESTŘIH LM: Schalke - Manchester City 2:3. Hosté i v deseti otočili a vyhráli 1080p 720p 360p REKLAMA

Pokutový kop proměnil Nabil Bentaleb, který do poločasu dostal ještě jednou šanci ukázat své kopací umění. Tentokrát po faulu Fernandinha na Salifa Saného, kdy video potvrdilo verdikt rozhodčího. Bentaleb opět proměnil, i když si brankář Ederson na míč sáhl. Schalke se stalo teprve druhým týmem v historii LM, který proměnil v první půli dvě penalty. Poprvé to byla Barcelona proti AC Milán v roce 2012.

Pak Otamendi dostal druhou žlutou kartou a s hosty to nevypadalo dobře. Ale pět minut před koncem se střídající Sané prosadil z přímého kopu a dal gól týmu, jehož je odchovancem. V poslední minutě pak Schalke propadlo po výkopu brankáře Edersona, který si připsal asistenci u vítězného gólu Sterlinga.