Plzeňský kádr do Rakouska: jedno překvapení, návrat reprezentantů. Kdo je na hraně?

Na tradiční předsezonní letní kemp do Rakouska zamířila v pondělí po dopoledním tréninku výprava Viktorie Plzeň. Pro soustředění ve Westendorfu vybrali trenéři kádr 24 hráčů do pole a 4 brankáře. K mužstvu už se naplno připojí reprezentanti, naopak soupiska se zúžila o hráče z klubové akademie a béčka. Jak vypadá situace v současném plzeňském kádru, jsou ve hře ještě odchody, případně nějaké příchody?

Z mladých adeptů, kteří s týmem absolvovali úvodní část přípravy v Plzni, se v kádru udržel jediný ofenzivní krajní hráč James Bello (20). Ve Westendorfu, tradiční destinaci pro letní západočeskou přípravu, se do plného tréninku s týmem zapojí reprezentanti (Jedlička, Jemelka, Červ, Šulc, Doski, Memič) i hráči mládežnických výběrů (Paluska, Višinský, Spáčil, Zeljkovič).

V úvodním domácím bloku měli kvůli protažené sezoně pozdější nástup do přípravy a individuální režim, místo nich se s týmem připravovali hráči z klubové akademie a béčka.

Pro soustředění v Rakousku se z hráčů do pole udržel v týmu pouze šikovný křídelník Bello. Trenéry zaujal, možná i překvapil, svou prací během tréninků a výkony v přípravě. Mohou ho zkoušet přeškolit na pozici wingbeka, podobně jako se povedl tah s ofenzivním Amarem Memičem. Naopak hráči jako Cory Séne nebo Martin Doubek, kteří v úvodních přípravných duelech také nevypadali vůbec špatně, se na zúženou soupisku nevešli. Je možné, že jim klub bude hledat hostování.

„Všichni kluci odvedli dobrou práci, makali naplno a ukázali se i v přípravných zápasech. Věřím, že tato nová zkušenost pro ně je obrovskou motivací do další práce,“ zmínil Daniel Kolář, sportovní ředitel Viktorie.

Plzeň dle plánu bere na soustředění 24 hráčů a 4 brankáře, což je pro ostrou sezonu v tuhle chvíli kompletní a dostatečný kádr. Může se stát, že s blížícím se startem sezony (Viktoria začíná v lize 18. července v Pardubicích) ještě dojde ke změnám. Stále mohou přijít nabídky na hráče typu Pavel Šulc, Rafiu Durosinmi či Sampson Dweh. Ze základní sestavy z úspěšné minulé sezony vypadli kapitán Lukáš Kalvach (odchod do Katar SC) a Cadu (Ferencváros).

Viktoria dle svého zvyku s předstihem udělala posily směrem dovnitř kádru – ve Westendorfu zabojují o pozici v týmu novicové Karel Spáčil (22), Adrian Zeljkovič (22), Tomáš Ladra (28) a Denis Višinský (22). Jako nové posily lze brát i Cheicka Souarého s Christophem Kabongem, kteří se do prvního týmu Viktorie vrátili po dlouhých zraněních. Příslibem jsou i výkony Matěje Valenty, který si po dlouhém období zdravotních komplikací říká o větší prostor.

Je možné, že se během léta ještě bude v kádru škrtat – například Hradec by rád získal znovu na hostování Toma Slončíka, řešit se bude i talentovaný Jiří Panoš (17). Pokud by to vypadalo, že se nedostane do užšího okruhu hráčů blízko k základní sestavě, je možné, že mu klub bude hledat kvůli hernímu vytížení hostování jinde. Další změny se též hodně odvinou od toho, zda zůstane Šulc, u kterého klub počítá spíš s variantou, že rok před koncem smlouvy v Plzni zamíří do zahraničí.

Plzeň má ve Westendorfu na programu čtyři přípravné duely, generálku odehraje v sobotu 12. července v Kufsteinu proti Bochumi, která v uplynulém ročníku sestoupila z bundesligy. Pak přijde na řadu ligový výkop v Pardubicích a následně důležitý vstup do 2. předkola Ligy mistrů proti Servette Ženeva.

Kádr Plzně na soustředění ve Westendorfu (24 hráčů do pole a 4 brankáři)

Brankáři: Martin Jedlička, Marián Tvrdoň, Matyáš Šilhavý, Florian Wiegele

Martin Jedlička, Marián Tvrdoň, Matyáš Šilhavý, Florian Wiegele Obránci: Merchas Doski, Sampsom Dweh, Lukáš Hejda, Václav Jemelka, Jan Paluska, Karel Spáčil, Svetozar Markovič, Milan Havel.

Merchas Doski, Sampsom Dweh, Lukáš Hejda, Václav Jemelka, Jan Paluska, Karel Spáčil, Svetozar Markovič, Milan Havel. Záložníci: Jan Kopic, Lukáš Červ, Amar Memič, Jiří Panoš, Cheick Souaré, Pavel Šulc, Matěj Valenta, Denis Višinský, Adrian Zeljkovič, Tomáš Ladra, Tom Slončík.

Jan Kopic, Lukáš Červ, Amar Memič, Jiří Panoš, Cheick Souaré, Pavel Šulc, Matěj Valenta, Denis Višinský, Adrian Zeljkovič, Tomáš Ladra, Tom Slončík. Útočníci: Matěj Vydra, Rafiu Durosinmi, Prince Adu, Christophe Kabongo, James Bello.

Přípravné zápasy Plzně na soustředění v Rakousku: