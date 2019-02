Půvabná Markéta, zdravotní sestřička z Uherského Hradiště, ryšavého Kubu zcela pobláznila. Byla to ukrývaná milenka, když byl ještě tátou od rodiny, loni v létě se za ním nastěhovala do Philadelphie a povýšila na oficiální přítelkyni. A teď to bude matka jeho dítěte!

Leccos naznačily jejich víkendové fotky z prestižního zápasu Flyers s Pittsburghem pod širým nebem. Voráček se ke své lásce tisknul ještě něžněji než dřív, v očích se mu zračilo dojetí. A nešlo si nepovšimnout ani rýsujícího se bříška pod Markétinými černými šaty. Je snad »v tom«? Podle informací Blesku ano! Už by měla mít za sebou rizikový první trimestr, dítě u Voráčků čekají na konci léta! »Voras« tak i svůj druhý vážný vztah ozdobí potomkem.

Marné slepování

Předtím byl dlouhých sedm let s Američankou Nicole, zdálo se, že právě ona dokáže zkrotit jeho bouřlivácký temperament. Ale objevily se trhliny. Už v létě 2016 Blesk přistihl Kubu, jak se coby zadaný nastávající otec líbal v centru Prahy právě s černovláskou ze Slovácka, svojí životní múzou.

Nakonec se zodpovědně vrátil k Nicole, asistoval u porodu synka Jakuba, zkoušel vztah slepit. „Pomáhám při krmení i přebalování, užívám si to,“ prozradil. Jenže... V létě 2017 se s Markétou, která za sebou má nepovedené roční manželství, potkali na svatbě hokejového kámoše Smoleňáka a nehnuli se od sebe ani na krok. Bylo jasné, že právě s ní vidí svoji budoucnost.

Počkali si na sebe

A tak nakonec od rodiny odešel. „S Nicole to nebylo tak, že bychom měli nějaké extra velké problémy. Ale nebyla tam ta chemie. Já si tenkrát myslel, že stačí, když se dva nehádají,“ odhalil se na Primě v magazínu TopStar a přiznal, že s Markétou byli zamilovaní už dva roky. „Markéta byla vdaná, my jsme čekali s Nicole dítě a nebyl to nejlepší čas. Ale nakonec jsme spolu skončili a jsme oba šťastní,“ culil se hvězdný hokejista, který si během svého osmiletého kontraktu platného do roku 2024 vydělá 1,5 miliardy.

Život po jejím boku ho prý náramně baví, rozumějí si. Co bude dál? Konečně svatba? Ještě před porodem? To asi ne, nevěsta bude chtít vypadat ve svatebních šatech jako lusk a i on si jistě chce naplno užít velký hokejový mejdan, který se dá na bouřlivé veselce očekávat...