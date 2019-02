Šlégr: Naštvání fanoušků chápu. Potřebujeme se ale zavřít do bubliny | iSport.cz

Bylo to poměrně nestandardní rozhodnutí. Tedy hlavně jeho načasování bylo zvláštní. Odvolat trenéra akorát, když jde celoroční snažení do finále? V Litvínově tento krok udělali. Po nedělní prohře 3:4 s Kometou se pakoval kouč Milan Razým. Podle zákulisních informací se stupňovaly jeho neshody s týmem. „Hráči ho ale rozhodně neodvolali,“ odmítá Jiří Šlégr, klubový šéf, který znovu míří na střídačku.

Na pondělí jste namísto tréninku naplánoval dlouhé sezení s vedením i hráči. Jak to probíhalo?

„V první řadě jsme si museli pojmenovat důvody, proč jsme učinili takové rozhodnutí čtyři zápasy před koncem základní části. Hlavním byl impulz mužstvu, že to v žádném případě nevzdáváme a pořád se chceme porvat o play off. Teď to společně zkusíme dát nějak dohromady. I pro diváky chceme hrát lepší hokej, cítil jsem, že jsou logicky hrubě nepokojení. Chtěli jsme si říct, co změníme, jak budeme hrát přesilovky a oslabení. Jaké budou lajny, jaké tréninky. V úterý to zkusíme poprvé přenést na led.“

Nabízí se otázka, proč jste se k odvolání trenéra rozhoupali až tak pozdě?

„Z hokeje jsem zvyklý nic nevzdávat. Není konec, dokud není konec. Jestli je to pozdě nebo ne, ukážou další dny. Z principu na to ale takhle koukat nemůžeme. Buď to play off uděláme, nebo ne. Pokud ne, tak bohužel, takový je sport. Sezonu jsme neodehráli, jak jsme si představovali. Na analýzu ale přijde čas, až ročník skončí.“

Jak dlouho ve vás tahle myšlenka klíčila?

„Zvažovali jsme, jestli to udělat před poslední reprezentační přestávkou. Před měsícem jsem byl v kabině, kde jsem řekl, že trenéři mají naši plnou důvěru a sezonu dotrénují. Věřil jsem, že o přestávce potrénujeme a zmáčkneme se. To se bohužel nestalo.“

Hráči prý nenašli s trenérem Milanem Razýmem společnou řeč, vzájemná komunikace vázla. Bavil jste se s nimi i na tohle téma?

„Ne. Vůbec jsem neřešil otázku bývalého kouče. Řešil jsem aktuální stav a to, co můžeme udělat, abychom se posunuli v tabulce o to jedno místo nahoru.“

Co by to mělo být? Počítám, že čtyři kola před cílem toho ve hře tolik překopat nejde.

„Hlavně musíme hrát jako jeden chlap. To je první věc. Všichni musíme vědět, co chceme hrát a jak to chceme hrát. Taky si ale myslím, že spousta věcí jde ještě změnit. Z nějakého důvodu jsme přestali hrát rychlý, přímočarý hokej, který nám přinesl ovoce na začátku sezony. Od toho jsme úplně odešli. K tomu se teď chceme vrátit, uvidíme, jestli to půjde.“

Máte v hlavě nějaké svoje vysvětlení, proč to tak bylo? Proč Verva vyhrála šest úvodních utkání sezony, byla první, ale pak už se pouze propadala?

„Je toho více. Možná nejdůležitějším faktorem ale bylo to, že nám odešli klíčoví obránci. Odešli Kubát, Sørvik. Zranili se nám Hunkes, Porseland, Baránek… Celkem jsme protočili, tuším, 16 beků. Také jsme totálně propadali v přesilovkách. V hokeji na vás pak někdy spadne deka, kterou ze sebe prostě nejste schopní shodit. To byl možná i nás případ.“

K ruce jste si vzal mimo jiné Josefa Beránka, ten už byl na střídačce v několika posledních zápasech. Jaký to mělo důvod?

„Pepa je sportovní ředitel klubu, jeho kompetence spočívá v tom, postarat se o trenérský tým. Když jsme hledali možnosti a řešili, jak tým nastartovat, dohodli jsme se, že by mohl jít na střídačku. Vyloženě jako morální pomoc a rádce, vůbec jsme tím nechtěli snižovat roli hlavního kouče. Sezonu teď dokončíme ve trojici s Radimem Skuhrovcem.“

O desátém místu se rozhodne zřejmě mezi vámi a Spartou. Finiš základní části ale oběma nevychází. Co za tím je? Křeč způsobená důležitostí zápasů, která hráčům svazuje ruce?

„Můžu mluvit jen za náš klub, u nás to ale přesně takhle vnímám. Hlavně v domácích zápasech. Dostanete se do herní křeče, víte, že potřebujete vyhrát, nejde vám to, a ještě na váš něco povídá fanoušek. Někoho to sváže, jiný třeba dělá z přemíry snahy chyby. Klukům jsem ale řekl, že je teď potřeba na tohle zapomenout a uzavřít se do takové pomyslné bubliny. Musíme hrát všichni stejně, a hlavně spolu. Nejde, aby se někdo rozhodl, že to zlomí sám.“

Na Pražany ztrácíte tři body, navíc máte odehráno o zápas víc, čeká váš však vzájemný duel. Je tohle utkání, k němuž se nejvíc upínáte?

„Přiznám se, že k tomu zápasu nevzhlížím. Vidím jen to, že nás čekají čtyři utkání, které chceme odehrát kvalitně. Chceme si udržet šanci někam postoupit. Samozřejmě víme, že duel na Spartě bude důležitý, ale aktuálně se dívám spíše na příští kolo s Libercem.“

Los máte pořádně těžký: Liberec, Sparta, Plzeň a Vítkovice.

„To máte pravdu, bude to hodně složité, ale v naší situaci by byl každý los těžký.“

Rozumíte naštvání fanoušků? V neděli jich na utkání s Kometou dorazilo jen 3 tisíce.

„Naprosto, já bych taky nechodil na hokej, který není pohledný. Také proto jsme udělali tah s odvoláním trenéra. Chtěli jsme i lidem ukázat, že to vidíme a není nám to jedno. Pořád s tím ještě chceme něco udělat.“