Burian dal gól po 29 zápasech. Teď zabojujeme o šestku, věří | iSport.cz

Konečně jste se trefil, co? Trvalo to 29 utkání...

„To víte přesně, jo? (směje se) No jo, bylo to dlouhé čekání, konečně je u konce. Nějak se mi to odrazilo od nohy. Podařilo se mi to tam vyšťourat, poslal jsem to na bránu a naštěstí to tam spadlo. Tuto sezonu mi to drhne, ale špatnými hokejkami to není, spíš špatnýma rukama... Těžko říct, někdy to jde prostě lépe, padá to tam. Teď jsem si vybral období, kdy to tam tolik nepadalo, ale doufám, že jsem to prolomil.“

A zmařil jste Janu Bednářovi rekord, byl by nejmladším brankářem samostatné české extraligy s nulou.

„Chytal výborně, dlouho je držel. Určitě to bude šikovný gólman.“

Olomouc - Karlovy Vary: Vyrovnáno! Dorážka Buriana prošla až do sítě, 1:1 720p 360p REKLAMA

Proč vám to v úvodu moc nešlo?

„Bylo to hodně těžké, dost jsme se na to nadřeli. Do zápasu jsme nevstoupili dobře, asi nám po těch těžkých zápasech nejely optimálně nohy. Proti mančaftům z vrchu jsme to nechtěli tolik otvírat a do dnešního zápasu nám to možná trochu zůstalo. Dostávali jsme se do toho pomalu, ale tlak sílil a jsme rádi, že máme dva body. Motivace byla velká, chtěli jsme to urvat a přiblížit se Vítkovicím.“

Slavíte postup?

„Myslím, že na 99 procent máme desítku jistou už teďka. Zkusíme se dívat nahoru a zabojovat o šestku. Teď máme dobrý los a chceme těch bodů doma posbírat co nejvíc.“

SESTŘIH: Olomouc - Karlovy Vary 2:1pr. O důležitém bodu navíc pro Moru rozhodl Knotek 720p 360p REKLAMA

Olomouc - Karlovy Vary: Hrdina Knotek! Faulovaný rozhodl utkání, 2:1 720p 360p REKLAMA

Olomouc - Karlovy Vary: Mohlo být vyrovnáno! Olomouckého Káňu Bednář vychytal Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Olomouc - Karlovy Vary: Gríger po dobré práci Šenkeříka dotlačil kotouč do brány, 0:1 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 54:19. Burian, 64:15. J. Knotek Hosté: 19:10. Gríger Sestavy Domácí: Lukáš (Mokrý) – Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, L. Rutar, Ondrušek (A) – Holec, J. Knotek (A), Ostřížek – Irgl, Strapáč, Burian – Skladaný, Nahodil, Laš – V. Tomeček, Kolouch, J. Káňa – Handl. Hosté: Bednář (Kašpar) – Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Sičák (A), M. Rohan, Podlipnik, Šafář – Balán (A), Gríger, T. Rachůnek – T. Mikúš, R. Vlach, J. Černý – Kohout, Skuhravý (C), Gorčík – Šik, Kverka, Stloukal. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Brejcha, Jelínek Stadion Zimní stadion Olomouc (kapacita: 5500 míst) Návštěva 3517 diváků