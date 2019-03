Módní policie z Fotbalisty roku: Barošová z Oscarů, Sněhurka i Bárbíny

Přišel jejich čas, aby zazářily po boku svých partnerů. Manželky a přítelkyně českých reprezentantů v pondělí byly ozdobou galavečera Fotbalista roku v Divadle na Vinohradech. Který z párů zaslouží za outfit pochvalu a kdo by si měl dát naopak příště pozor podle modelky a herečky Evy Decastelo?

Absolutní hvězdou večera byla podle mě jednoznačně Tereza Barošová, vzhledem make-upem i zvolenými šaty z dílny sourozenců Ponerových včetně doplňků by zazářila i na předávání Oscarů.

I modré šaty Kamily Dočkalové jsou nádherné, oceňuji odvahu je přepásat úzkým pásečkem, je to zajímavý prvek. Mimochodem pokud se podíváte pozorně, zjistíte, že barva šatů krásně ladí s barvou očí jejího partnera. Jediným mínusem je materiál šatů, mačká se a na některých částech je to pomačkání vidět.

Krásná bývalá miss a sportovní moderátorka Tereza Kadeřábková vypadala jako Sněhurka. Šaty jí navrhla návrhářka Petra Brzková a jediné čeho bych se bála (ovšem přítomní pánové jistě kvitovali) by bylo, že se při rychlejším pohybu odhalí poprsí.

Sexy blondýnka Markéta jako jediná z přítomných dam zvolila tzv. bandážové šaty, které krásně zformují a vytvarují postavu. Baví mě i jejich délka, jen škoda, že nedoladila zbytek outfitu a make up. Červených tónu bylo nakonec pohromadě až příliš - šaty, rtěnka, lak na nehty i kabelka.

Fotbalista roku brankář španělské Sevilly Tomáš Vaclík s manželkou Martinou jsou úplně bez chybičky. Krásná manželka je po jeho boku již téměř 11 let a vypadá čím dál lépe. Mimochodem jejich fotka mě donutila ji sledovat na Instagramu. Šaty jsou samozřejmě za 1, ale úplně nejvíc chválím přirozenou krásu téměř bez make up.

Když tak sleduji partnerky fotbalových nadějí, říkám si, jestli náhodou neutekly z výlohy s panenkami. Jedna hezčí než druhá a přítelkyně Matěje Vydry se nejvíc líbila mé dceři Zuzance. Prý by chtěla takovou Barbínku. A za mě jen dodatek - sundat náhrdelník a vyměnit psaníčko. Stačí výrazné šaty, třpytivé psaníčko už není potřeba.

Střelec Burnley Matěj Vydra vzal do nádherného Vinohradského divadla krásnou přítelkyni Šárku • Foto Mária Rušínová (Blesk)

Patrik Schick s přítelkyní Hankou 1

Útočník Patrik Schick s krásnou partnerkou Hanou • Foto Barbora Reichová (Sport)

Z fleku by mohli pracovat jako modelové pro přední návrhářské domy. Jen by bylo potřeba outfit trošku doladit. Takže Patriku příště přitáhnout kravatu. Takhle to vypadá, že jí vázal ve fofru těsně před vchodem. Hanička sice připomíná pohádkovou princeznu, ale je poznat, že jí jsou šaty o trošičku větší v oblasti dekoltu a také o malinko delší. Což ale ve finále vlastně vůbec nevadí, protože je prostě kouzelná.