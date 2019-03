Dojatý Vaclík: Jsem naměkko, o tom jsem ani nesnil. Favoritem byl Kadeř | iSport.cz

Je podle vás chytání nevděčné, když gólmani v Česku vyhrávají tuhle prestižní anketu?

„U gólmanů je to jako v životě. Můžete udělat spousty věcí dobře, ale lidi si budou často pamatovat jen to, co uděláte špatně. To je hodně podobné. V posledních let vyhrával téměř jen Čechíno, ten tohle postavil trošku na hlavu.“

Máte našlápnuto na tolik výher jako on?

„On jich má devět, to asi nestihnu a neudělám.“

Jaký byl váš fotbalový rok 2018?

„Má kariéra nabrala úplně diametrálně odlišnou rychlost. Vyměnit švýcarskou ligu a Basilej, což je samo o sobě velký klub, přestoupit do Sevilly, která patří mezi evropskou špičku… Léto bylo v mé kariéře hodně zlomové.“

Je pro vás trofej českého Fotbalisty roku o to cennější, že jste ji získal jako brankář?

„Zmiňovali jsme Čechína… Asi jste to viděli při mé řeči během předávání ceny. Byl jsem fakt naměkko. Mám ještě spousty snů, čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout, tohle ocenění tam ale nikdy nebylo. Ta trofej pro mě hodně moc znamená a vážím si toho.“

Překvapilo vás, že jste vyhrál?

„Samozřejmě. Spousty kluků odehrálo skvělý rok. Kadeř (Pavel Kadeřábek) hraje stabilně bundesligu, s Hoffenheimem postoupil do Ligy mistrů, hrál tam skvělé zápasy. On byl pro mě osobně velkým favoritem.“

Máte za sebou životní rok?

„Myslím, že ano. Po dlouhé době to byl rok, co jsem s týmem nic nevyhrál, ale osobně nejspíš jo.“

V čem se individuální trofej liší od té týmové?

„Odlišné je to v tom, že nemáte tu radost všech lidí okolo, myslím spoluhráčů i fanoušků, ať už ve Spartě, nebo v Basileji, kde jsme vyhráli tituly. Je to jiné, ale je to moc hezké.“

Co pro vás znamená víc?

„To je hodně těžká otázka. Týmové trofeje jsou vždycky to něco, pro co fotbal hrajete. Fotbal je týmový sport, i když gólmani jsme odlišní, tohle je něco navíc, pro mě něco hodně speciálního.“

Jaké jsou vaše plány na probíhající rok?

„Na klubové úrovni se dostat do Ligy mistrů, to znamená skončit na čtvrtém místě v lize. V reprezentaci chceme postoupit na EURO, zvládnout dobře kvalifikaci. Měl jsem možnost být na mistrovství Evropy jako druhý brankář za Čechínem, teď bych tam chtěl být tím, kdo bude ty zápasy hrát. Pro mě je obrovská motivace se tam dostat.“