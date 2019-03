Fotbalistou roku je Vaclík! Sesadil Daridu, vyhrál jako čtvrtý brankář | iSport.cz

Devětadvacetiletý Vaclík sesadil z pomyslného trůnu loňského vítěze záložníka Vladimíra Daridu, který tentokrát skončil až jedenáctý. Od roku 2008 teprve potřetí nevyhrál anketu brankář Petr Čech, jenž je s devíti prvenstvími rekordmanem.

Mezi trenéry za uplynulý rok triumfoval stejně jako vloni plzeňský kouč Pavel Vrba. Zvítězil už poosmé za posledních devět let a překonal rekord legendárního Karla Brücknera. Talentem roku byl zvolen jablonecký David Lischka a fotbalistkou roku pak slávistka Kateřina Svitková.

O vítězích v anketách rozhoduje fotbalová akademie, do níž patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 25 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků a zástupci médií a svazu.

"Jsem trošku naměkko, nikdy jsem si nepředstavoval, že bych tuhle anketu mohl někdy vyhrát. Asi to máme, my Češi, v genech, že máme tak dobré gólmany," řekl Vaclík při přebírání trofeje.

Vaclík vloni na jaře odchytal poslední půlrok za Basilej, odkud v létě přestoupil do Sevilly. V dresu pětinásobného vítěze Evropské ligy a Poháru UEFA se okamžitě stal brankářskou jedničkou a v listopadu byl ve španělské lize zvolen nejlepším hráčem měsíce. Tradiční anketu teď vyhrál jako čtvrtý brankář v historii po Čechovi, Ivo Viktorovi a Petru Koubovi.

Před pár dny Vaclík vypadl se Sevillou v osmifinále Evropské ligy se Slavií, když první zápas ve Španělsku kvůli zranění nedochytal. V reprezentaci se dělí o post jedničky s Jiřím Pavlenkou.

Vaclík získal v hlasování 694 bodů a s výrazným náskokem 264 bodů porazil druhého obránce Kadeřábka z německého Hoffenheimu. O dalších 234 bodů zpět skončil třetí slávistický záložník Souček, který výrazně poskočil z loňského děleného 26. místa.

Vrba mezi trenéry dostal 337 bodů a o pouhé tři body porazil slávistického kouče Jindřicha Trpišovského. Vloni na jaře s Viktorií získal domácí titul a postoupil s ní přímo do základní skupiny Ligy mistrů, ve které Západočeši obsadili třetí příčku a prošli do letošní jarní fáze Evropské ligy. Třetí místo si především díky skvělému loňskému jaru s Jabloncem vysloužil zkušený Petr Rada.

Do Síně slávy byl uveden vicemistr Evropy z roku 1996 Karel Poborský.

POSLEDNÍCH DESET VÍTĚZŮ 2017 Vladimír Darida (Hertha) 2016 Petr Čech (Arsenal) 2015 Petr Čech (Arsenal) 2014 David Lafata (Sparta) 2013 Petr Čech (Chelsea) 2012 Petr Čech (Chelsea) 2011 Petr Čech (Chelsea) 2010 Petr Čech (Chelsea) 2009 Petr Čech (Chelsea) 2008 Petr Čech (Chelsea)

Fotbalista roku 2018:

1. Tomáš Vaclík (FC Basilej/Sevilla) 694

2. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 430

3. Tomáš Souček (Slavia) 196

4. Michael Krmenčík (Plzeň) 182

5. Bořek Dočkal (Philadelphia) 160

6. Jiří Pavlenka (Werder Brémy) 156

7. Patrik Schick (AS Řím) 143

8. – 9. Theodor Gebre Selassie (Werder Brémy) a Michal Trávník (Jablonec) 54

10. Petr Čech (Arsenal) 33

Další pořadí: 11. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 18, 12. Ondřej Čelůstka (Antalyaspor) 13, 13. David Pavelka (Kasimpasa) 11, 14. Jan Kopic (Plzeň) 10, 15. Matěj Vydra (Derby/Burnley) 8, 16. Petr Ševčík (Liberec) 7, 17. Josef Hušbauer (Slavia Praha), Jakub Jankto (Udine/Sampdoria Janov) oba 6, 19. Jaroslav Plašil (Bordeaux) 4, 20. Ondřej Karafiát (Liberec), Tomáš Koubek (Rennes) a Lukáš Masopust (Jablonec) všichni 3, 23. Jaromír Zmrhal (Slavia Praha) 2, 24. Antonín Barák (Udine), Milan Baroš (Ostrava), Vladimír Coufal (Liberec/Slavia Praha), Tomáš Holeš (Jablonec), Václav Jemelka (Olomouc), Josef Jindřišek (Bohemians 1905), Jan Matoušek (Příbram/Slavia Praha) a Zdeněk Ondrášek (Wisla Krakov) všichni 1.

Trenér roku: 1. Pavel Vrba (Plzeň) 337, 2. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 334, 3. Petr Rada (Jablonec) 218.

Další pořadí: 4. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR A) 114, 5. Bohumil Páník (Zlín/Ostrava) 42, 6. Michal Bílek (Zlín) 26, 7. Martin Svědík (Jihlava/Slovácko) 9, 8. Michal Kordula (Slovácko) 5, 9. Martin Hašek (Bohemians 1905) 4, 10. Václav Jílek (Olomouc) 3, 11. Josef Csaplár (Příbram), Vítězslav Lavička (reprezentace ČR do 21 let) a Jan Suchopárek (reprezentace ČR do 19 let) všichni 1.

Talent roku: 1. David Lischka (Jablonec) 266, 2. Alex Král (Teplice) 242, 3. Jan Matoušek (Příbram/Slavia Praha) 208.

Fotbalistka roku: 1. Kateřina Svitková (Slavia Praha) 185, 2. Lucie Voňková (Bayern Mnichov) 160, 3. Eva Bartoňová (Slavia Praha) 159.

Síň slávy: Karel Poborský (vicemistr Evropy 1996).