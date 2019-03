Stěhování z Wembley na hypermoderní nový stadion je konečně na pořadu dne. Tottenham po dlouhých pěti měsících odkladů od původního termínu konečně mohl otevřít stánek zatím zvaný Tottenham Hotspur Stadium. Zátěžovým testem byl souboj týmů do 18 let domácího klubu a Southamptonu, který do sedaček zbrusu nové areny přilákal tisíce diváků. Podívejte se v GALERII, jak to na stadionu Tottenhamu vypadá.