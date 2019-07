Posila Spurs mohla jít jinam! United kvůli Pogbovi čekali moc dlouho | iSport.cz

Fanoušci Tottenhamu čekali na novou posilu dlouhých patnáct měsíců, nakonec se dočkali hned dvou v jeden den - v úterý nejdřív podepsal talentovaný mladík Jack Clarke, pár hodin po něm se přidala opora Lyonu Tanguy Ndombele. Finalista Ligy mistrů za něj do Francie poslal částku ve výši 65 milionů liber, což z šikovného středopolaře dělá nejdražší posilu klubu.

Jak informuje L'Equipe, Ndombele vůbec nebyl rozhodnutý, zda do Tottenhamu skutečně přestoupí. A to ani ve chvíli, kdy přistál v Londýně. Stál o něj i další slavný anglický klub, Manchester United. Ten už byl s Lyonem víceméně dohodnutý, stále jej ale prosil o více času na jednání. Ndombeleho by totiž podepsal jen ve chvíli, když by z Old Trafford odešla nespokojená hvězda Paul Pogba. Jenže Pogbova budoucnost je zatím stále nevyřešená a Tottenham jednal podstatně rychleji a "rudým ďáblům" mladého Francouze vyfoukl.

Podle informací britského tisku se hráčovým zástupcům podařilo vyjednat lukrativní šestiletou smlouvu, která z Ndombeleho dělá jednoho z nejlépe placených hráčů v klubu. Trenér Mauricio Pochettino hodlá Tanguyovi dát volnost v záložní řadě. Požaduje po něm ale zlepšení finální přihrávky.