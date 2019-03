Kane jako Brady? Toužím po americkém fotbale, zkusím NFL, překvapila hvězda | iSport.cz

Harry Kane hraje další obdivuhodný ročník. Dokázal se vypořádat se zraněním, ve 26 zápasech Premier League vstřelil sedmnáct branek a dalších pět přidal v Lize mistrů. Fanoušci Tottenhamu i anglické reprezentace ho milují, on však rozhodně neusíná na vavřínech. Ba naopak, uvažuje dokonce o rozšíření pole působnosti do jiného sportu.

Kane na stadionu v Atlantě sledoval letošní Super Bowl, je o něm známo, že patří k fanouškům šampionů New England Patriots. Na tribuně ale aktuálně nejproduktivnějšího hráče Spurs svrběly ruce. „Moje touha hrát v NFL je reálná... Je to něco, co bych do 10-12 let chtěl určitě zkusit," překvapil pětadvacetiletý fotbalista novináře z ESPN.

Anglický útočník se dokonce sešel v Atlantě s quarterbackem Tomem Bradym, jednačtyřicetiletým tahounem Patriotů, který vyhrál už šest Super Bowlů. „Když jsme byli mladší, měli jsme s Tomem dost společného. O obou okolí pochybovalo, nebyli jsme asi jako děti ti nejlepší sportovci," přiznal Kane.

„Moc lidí si tehdy přitom nemyslelo, že by se Tom mohl stát dobrým hráčem NFL. Pochybovali dokonce o tom, že by mohl někdy vůbec v NFL nastoupit. No a on se stal nejlepším," pokračoval zamyšleně Kane.

„Ve stejnou dobu jsem dostal pořádný boost. Můžu říct: Podívejte se, vše je možné. Když máte sebedůvěru, potřebný drajv a hlad po úspěchu, můžete dokázat cokoliv chcete," dodal.

Nezavrhl tak, že by mohl v pokročilém sportovním věku zkusit také jiný sport než fotbal. Angličtí fanoušci by ho ale určitě rádi ještě nějakou dobu viděli ve fotbalovém trikotu.

„Když budete hrát Premier League, na mistrovství světa a pak ještě okusíte NFL, budete pokládáni za jednoho z největších sportovců všech dob?," zamyslel se Kane. „Vše se odráží od drajvu a snaze být nejlepší. To platí u všeho. Když si stáhnu hru do telefonu, můžu v ní být nejlepší na světě?" zakončila nejednoznačně anglická hvězda.