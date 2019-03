Peklo v NBA: Stodvacetikilový obr si zlomil nohu. Nepochopíte, jak reagoval rozhodčí!

Přihlížející byli z hororového okamžiku mimo. Nejvíc rozhodčí, jemuž po strašidelném rupnutí hrůzou vypadla píšťalka z pusy. Když se pak snažil obra z Tuzly překročit, do levačky mu ještě neohrabaně kopl.

Nurkič, který čekal na první pomoc déle, než by bylo zdrávo, utrpěl otevřenou zlomeninu. Podrobí se operaci a minimálně do konce sezony je vyřazen ze hry.

Trail Blazers tak během vteřiny přišli o klíčového muže, který v pondělí až do šíleného druhého prodloužení hýřil aktivitou a trápil obranu i útok brooklynských Nets; než ho odvezli do sanitky, zaznamenal dvaatřicet bodů, šestnáct doskoků a pět asistencí. Měl velký podíl na vítězství svého týmu 148:144. „I když jsme uspěli a zajistili si tak účast v play off, není důvod k oslavě,“ řekl hlavní trenér Portlandu Terry Stotts.