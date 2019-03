Někdejší talent Kliment je už rok bez fotbalu: Prožívám těžké chvíle! | iSport.cz

Odchovanec Jihlavy přestoupil do Stuttgartu v roce 2015 po vydařeném domácím evropském šampionátu do 21 let. V bundesligovém celku se však neprosadil a v srpnu 2016 odešel hostovat do Bröndby Kodaň. Během dvou sezon v Dánsku ožil a dostal se i do národního A-týmu.

Na začátku loňského dubna si však Kliment v ligovém zápase proti Aalborgu při souboji s řízným obráncem Joresem Okorem vážně poškodil koleno. Vyšetření odhalila přetržený přední zkřížený a postranní vaz levého kolena a nutnost operace. Po té první v České republice musel absolvovat druhý chirurgický zákrok v Německu.

"V první chvíli jsem si myslel, že se nic vážného nestalo a chtěl jsem dál hrát. Když jsem uslyšel diagnózu, byl to pro mě obrovský šok a nejhorší chvíle mé kariéry," řekl Kliment v rozhovoru s listem Bild.

Od léta budu hrát. Ale kde?

Za Bröndby ve 48 soutěžních zápasech zaznamenal sedm gólů a pět asistencí, a kdyby se vážně nezranil, tak by kodaňský klub zřejmě jeho hostování přeměnil v přestup. Takhle se rodák z Jihlavy musel vrátit do Stuttgartu a už měsíce dře v místním rehabilitačním centru.

"Prožívám opravdu těžké chvíle. Hlavně na začátku jsem se tady cítil úplně opuštěný. Předpokládám, že za měsíc a půl budu zpátky na hřišti a od léta zase začnu hrát. Jedinou otázkou je, kde to bude," uvedl Kliment.

"Rád bych zůstal v Německu, nejlépe ve Stuttgartu. Přestože to nebylo vždycky lehké, moje srdce je stále tady. VfB byl můj první zahraniční klub. Ale žádné rozhovory s vedením zatím neproběhly," přiznal pětinásobný reprezentant. Jeho kontrakt se Stuttgartem vyprší na konci června a podle Bildu je téměř vyloučené, že by ho šestnáctý celek bundesligové tabulky chtěl prodloužit.