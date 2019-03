Ideální erotická hra na jarní hory! Pančochová představila stripboarding

„Protože není prašan, uděláme si to zábavné,“ hlásí na lanovce v japonských horách Cheryl Maasová (34), tréninková parťačka české olympioničky. „Máme novou hru, stripboarding,“ doplňuje na svém videoblogu Šárka.

Jak jejich speciální disciplína vypadá? Obě ženy dělají na »prkně« totožné triky – a ta, které se nepovede, musí dát fant. „Cheryl podvádí, má pět vrstev oblečení, já jen triko,“ čílí se naoko Šárka.

A podle toho to taky dopadá, do podprsenky se musely svléknout obě, česká freestyle snowboardistka ale navíc i do kalhotek.