Sečtělá a sakra sexy! Kráska z klece ukázala, co má pod tričkem. Za koho se bude bít?

Je totiž jednou ze čtyř účastnic reality show ze světa smíšených bojových umění PROJEKT Y, který pořádá organizace OKTAGON MMA. A slibuje, že až dojde na zápas na červencovém galavečeru, bude se bít i za zesnulého otce. „Chybí mi hodně,“ přiznává Ivy, která navíc letos maturuje.

Bylo úmrtí otce nejtěžší období, kterým jste si prošla?

„Beru smrt jako součást života. Jako dceru mě hrozně mrzí, že táta tady není ve chvílích, kdy jej potřebuji. Neuvidí mě při maturitě, nebyl tu na mých tanečních. A vím, že jde o momenty, kdy by na mě byl pyšný a já s ním mohla něco sdílet. Nejsem ale jediná na světě a takové věci se dějí každý den.“

Co se vlastně tenkrát stalo?

„Nehoda, zásah elektrickým proudem. Bylo to vážně nečekané. Když k tomu došlo, první impulz byl, že mamka je na všechno sama. Jsem spíš po tátovi, takové jeho razítko. Uvědomila jsem si, že nesmím dělat nic špatného, abych mámě neublížila a nepřidělávala jí starosti. Zároveň jsem chtěla zastat místo po taťkovi.“

Budete bojovat i za něj?

„Ano. Samotnou by mě zajímalo, jak by táta reagoval. Ale tahle událost mi pomohla srovnat si myšlenky a priority.“

Tušíte, co by vám na zápasení otec řekl?

„Koukávali jsme třeba na reality show Robinsonův ostrov a říkali si, že bychom do toho šli. Asi by MMA bral jako výzvu a byl pyšný, že jsem si za něčím šla.“

Jaký jste spolu měli vztah?

„Úžasný, táta byl naprosto skvělý. S mamkou fungovali v symbióze. Ona vždy něco vymyslela, třeba výlet a taťka vše zrealizoval. Jednou jsem chtěla dřevěného koně a on se po noční beze slova zvedl, odešel na dvě hodiny do kůlny a vrátil se s krásným houpacím koníkem. Nebo jsem toužila vařit a on mi vyrobil kuchyňku, kterou člověk nesehnal ani v hračkářství. Měla jsem parádní dětství, chodili jsme do lesa a kempovali jsme.“

Musí vám hodně chybět…

„Velmi. Sice nebrečím, ale vzpomenu si na něj například u nějakého filmu, na který jsme se koukali. Vždy se pak usměju.“

Jak jste se s jeho smrtí vypořádala?

„Díky mámě, když jsem viděla, jak všechno zvládá. Najednou se kupily věci naráz. Museli jsme opravit barák, rozbilo se vše, co mohlo, a měli jsme rodinné starosti. Normálně by to člověk vzdal, ale ona se kousla a se vším se vypořádala. Takže až mi bude v kleci ta druhá holka dávat přes pusu, neexistuje, abych zápas vzdala.“

Ivy Hašková z Projektu Y 1080p 720p 360p REKLAMA

S rvačkami už zkušenosti máte. V dětství jste se prý poprala s někým před školou…

„K tomu došlo někdy na druhém stupni. Jeden kluk se vozil po ostatních jak slovně, tak fyzicky a já viděla, jak s tím nikdo nic nedělá. Přeprala jsem bráchu, který byl dvakrát větší než já, takže jsem si věřila. Ale neplánovala jsem někoho zmlátit, on si nalítnul sám. Chtěla jsem mu říct, ať to nedělá, jinak to budu řešit. Jenže na mě byl agresivní, tak jsem se bránila. Dala jsem mu pěstí, on spadl a měl skoro otřes mozku.“

Berete MMA jako průpravu do života?

„Samozřejmě, posune mě to psychicky i fyzicky. Jen teď díky tréninkům vyběhnu eskalátory čtyřikrát rychleji. Dřív jsem navíc měla předsudky o klucích, kteří jsou namakaní a jdou si vymlátit mozky. To se nyní změnilo. Neberou MMA jako sport, je to životní styl. A mění mě to taky.“

Kdyby vás teď někdo přepadl na ulici, ubráníte se?

„Pořád se řídím pravidlem: utíkej, pokud můžeš. Sice jsem klidnější, ale určitě nerozjedu žádného Bruce Lee.“

Jak maminka zareagovala, když jste oznámila, že se budete bít v kleci?

„Nejspíš čekala, že s něčím podobným přijdu. Ale asi ne zrovna MMA. Nyní se to vyhrotilo a mamka začíná být největší fanda. Ze začátku odmítala jít na můj zápas. Sice o mě má strach, ale věřím, že nakonec bude sedět v první řadě a řvát ze všech nejvíc.“

Ivy Hašková by jednou mohla být nakladatelkou, teď by ale chtěla naložit svým soupeřkám v nové reality show PROJEKT Y







28 zobrazit galerii