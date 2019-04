Co tyhle krásky skrývají pod výstrojí a košíky? Hokejistky bojují o světový titul!

Anna Prugovová (25) - Rusko

Řekli byste do Anny, že je hokejistka? A ještě k tomu brankářka? Těžko. Přitom má dva bronzy z MS. „V 11 letech jsem šla kolem mužské šatny a slyšela: Vždyť je to holka. Jen se na ni podívejte. Co tak může dokázat?“ vzpomíná, co ji nakoplo v kariéře.