Za to může Zachar! Tohle ale není někdejší protiva z Letné | iSport.cz

Ne, ve čtvrtek pozdě večer mu nebylo do skoku. Po třech hodinách boje prohrál. Ale mohl se s klidným svědomím podívat do zrcadla. Byl to totiž on, kdo z domácího tábora zapsal nejkřiklavější pozitivní dojmy. Hrál skvěle, zařídil oba góly Tygrů a oživil dávno zapomenuté zvolání: Za to může Zachar! Byť v poněkud jiných intencích.

To bylo tak… V osmdesátých letech fotbalovou Letnou okupoval neoblíbený kouč Ján Zachar. Tehdejším sparťanským ikonám v čele s Janem Bergerem náročný a nepřístupný slovenský protiva nesedl, studený vztah kabiny vůči šéfovi rychle přesídlil i do ochozů. Jakmile se něco nepovedlo a zápas stál za starou bačkoru, z tribun se snášelo sborové: Za to může Zachar! Averze vůči kouči došla tak daleko, že hráči odmítali se Zacharem vyhrát trofej, to aby nebyl pod žádnou podepsaný a rudá historie na něj časem zapomněla.

Liberecký Zachar, to je jiná. Mezi příznivci Tygrů je oblíbený, díky plodné semifinálové produkci ještě víc. Už ve středu senzačním únikem přes tři zkoprnělé brněnské hráče zařídil třetí tygří trefu, ve čtvrtek sepsal scénář k oběma úvodním gólům Liberce.

Zachar, to je mezi extraligovými hokejisty Martina Sáblíková. Rychlobruslař par excellence, někdy možná až zbytečně moc rychlý… Kolikrát už se stalo, že se lehce prodral do samostatného úniku, ale v tom kvapíku nestihl porovnat myšlenku zakončení s prací rukou…

Zachar, to je také jednotka vitality. Čtvrteční partie byla jeho 75. utkáním sezony! Vedle 53 utkání za Tygry (6+7), zvládl ještě 23 duelů za farmu v prvoligových Benátkách. Hotový nezmar.

Bývalý stálý mládežnický reprezentant je nejznámější postavou obce Bulovka, kde žije ani ne tisíc obyvatel, do Liberce se dostal z Frýdlantu jako desetiletý klučina, talentu si všiml Bartoloměj Salanský, jenž má na hráče s potenciálem čuch. Handicap menší postavy (oficiálně 175 cm) dávno dorovnal úžasným pohybem, pokud ještě dokáže zesílit, může mít před sebou výjimečnou budoucnost. Ostatně, ne náhodou byl kapitánem loňské reprezentační dvacítky.

Liberec ho (nejen) v Brně bude potřebovat, z dvacetiletého borce se stává tajná zbraň Tygrů.

