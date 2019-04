Vémolova ex vrací úder: Je to patologický lhář! Jak to bylo s nevěrou

„Nachytal jsem je. Sice měli zamčeno, ale normálně jsem prošel futrama a její milenec mě napadl. Dostal jsem facku, a co jako? Byl u nás na návštěvě. Byl s mojí holkou, nafetovanej a já si bránil teritorium,“ líčil obávaný Terminátor scénku, po níž na něho jeho ex zavolala policii.

Právě to ho prý naštvalo ze všeho nejvíc. „Moje ženská byla v mém bytě, který jsem jí platil s jiným chlapem, a pak se ho ještě zastávala. Navíc to bylo hrozný koště. Takovej buzík, kterej si hrál na to, kolik má prachů,“ dodal Vémola.

Jenže… Podle samotné Ayverdi bylo všechno úplně jinak. „Karla považuji za psychicky nevyrovnaného člověka, patologického lháře a nenapravitelného milovníka žen,“ popsala VIPsportu dívka s bujarým poprsím.

Původně se nechtěla ke knižní Vémolově tvorbě vyjadřovat, ale nedalo jí to. Důkazy jsou prý na její straně a je připravena je poskytnout. „Píše, že to byl jeho byt. To nebyl. Nebyl ani můj, poněvadž jsem tu v pronájmu,“ uvedla na pravou míru Ayverdi, podle které už spolu navíc rok nebyli.

Vémolu milovala, jeho žárlivost však podle ní překročila míru tolerance. „Kde jsem byla já, tam musel být taky! Pořád mě pronásledoval, volal mi i stokrát denně. Stalo se, že přišel i na mou Playboy párty a bezdůvodně na mě vylil kýbl vody jen proto, abych už musela jít domů,“ vysvětluje.

Prý ani Karlos nebyl zrovna symbolem ctnosti. Je všeobecně známo, že pro ženy má tenhle býk slabost! Poslední kapkou bylo, když se Denise dostalo do rukou video, které jí poslal Vémolův bratr; slavný bijec si na něm užíval se třemi ženami najednou. „Tehdy jsem ho přestala mít ráda,“ upozornila Ayverdi.

A jak podle ní proběhlo ono napadení jejího nového přítele? „Když Karlos seděl u dveří, slyšel, že tam někoho mám. Zachoval se velmi agresivně, fyzicky napadl mého partnera a mlátil ho před mýma očima do hlavy. Tohle už nikdy nechci zažít,“ prozradila křehká Denise. „Partner byl oproti Karlosovi poloviční váha a neměl žádné zkušenosti s bojovým uměním. O to víc mě zarazilo, když mě prosil, ať řeknu na policii, že mě jen bránil před znásilněním, což jsem samozřejmě neudělala,“ dodala zaskočená Avyerdi. Dnes už by možná jednala jinak…

Možnost reagovat dostal i hlavní aktér příběhu, tedy český Terminátor. „Nechci se k tomu dál vyjadřovat,“ uvedl smířlivě Vémola. „Je jen zajímavé, že tvrdí, že jsme spolu v tu dobu už nebyli, ale přitom jsme se tři dny před tím incidentem vrátili z dovolené v Thajsku.“