Kauza Vémola: Podle Kareše kampaň, Novotný mluví o konci hostiny | iSport.cz

Vždy dokázal způsobovat rozruch, tentokrát se mu to povedlo více než kdy předtím. Populární MMA gladiátor Karlos Vémola svým přestupem z organizace XFN pod křídla OKTAGON MMA zvedl velikou vlnu reakcí. Ať už těch pozitivních, protože je tím na obzoru československý souboj titánů Attila Végh vs. Karlos Vémola, nebo negativních, neboť padla odveta s Patrikem Kinclem.

Šéf XFN Petr Kareš navíc označuje přestup nejslavnějšího bijce za výsledek konkurenčního boje. „Kampaň, kterou v tom vidím, se zdá být velmi pestrá a bohatá,“ hodnotí Kareš. „Rozjíždí se to do té míry, že konkurenční organizace nabádá naše fanoušky k tomu, ať nás žalují. Řekl to přímo Ondřej Novotný, promotér OKTAGON MMA. Myslím, že to ukazuje, že se nejedná jen o běžný přestup zápasníka.“

Novotný však reaguje na Karešova slova pobaveně: „Já myslím, že použil geniální slovo, které stejně jako u mě, vyvolá úsměv u všech ostatních. V tom slově je veškerá odpověď.“

Novotný zatím však nechce přibližovat, jak přestup probíhal a na jaké časové lince.