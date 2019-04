Vémola: Urážky? Nebudu stát jako trubka. Cestu do Ruska začal vodkou | iSport.cz

Jen nepatrná oděrka na nose dávala znát, že má za sebou Karlos Vémola další zápas. Protivník Prince Aounallah vypadal o dost hůř. Oteklá tvář, po níž stékala krev. Nebylo o čem pochybovat, Vémola na akci Night of Warriors v sobotu jasně triumfoval.

Jak byl pro vás souboj s Princem Aounallahem náročný?

„Každý zápas je náročný, ale málokdy se mi stane, že jde vše do posledního puntíku podle plánu, jako v tomto případě. Nebyla tam žádná komplikace, zvrat… nic. Vše šlo podle plánu. V prvním kole jsem vyčkával, držel jsem si střet, čekal jsem na Princův útok, abych se ponořil pod jeho úder pro singl leg (poraz, kdy je chycena noha soupeře), to přesně vyšlo. Tam jsem také zjistil, jakou má, nebo nemá, sílu.“

A co jste zjistil?

„Že není tak silný, jak jsem si myslel. Ve druhém kole jsem se na něj znovu vrhnul a došel si pro take down (hození soupeře na zem). A ze třetího kola mám radost, protože jsem si tam vyzkoušel novou techniku shození soupeře. Ještě jsem to doteď v žádném souboji neudělal, a teď jsem to tam švihnul. Trenéři měli radost.“

Před zápasem jste sliboval, že vyhrajete před limitem, což se nepodařilo, takže Francouz byl zjevně hodně odolný.

„Odolnost měl velikou. Ale já jsem nečekal, a to se nechci vymlouvat, že on se bude jenom bránit. Nic neudělal. Nezkoušel pořádně zaútočit ani jednou. Tam se ale člověku otevírá možnost, jak někoho ukončit. Nicméně on nezkusil vůbec nic. Ani úder v postoji, ani se nesnažil zvednout. Jen ležel a bránil. Někdo takový se těžko ukončuje. A on, na to jak byl bitý, zachoval hlavu, nikdy se neotočil, do ničeho mi nevlezl, bránil se dobře. Ale že bude takhle neaktivní, nebude se snažit vyhrát, jen přežít, to jsem po těch jeho řečech, které před zápasem vedl, nečekal.“

Zmiňujete jeho řeči před soubojem. Nicméně vy jste těsně před nástupem do klece měl konflikt s jeho týmem. Co se stalo?

„Nemám rád nesportovní chování. Dokážu ho pochopit třeba od fanoušků, ale ne od trenérů. Celoživotně vnímám trenéry jako osobnosti, ke kterým vzhlížím a kteří mě vychovávali. Nejenom ve sportu, ale od malička, už když jsem zápasil ve volném stylu. Trenéři byli těmi, kdo mě vychovávali, abych byl správný člověk. Ale před tímhle vypjatým zápasem, když jsem nastupoval do klece, přiběhl trenér Prince, strčil mi kameru mobilu před obličej a vykřikl ‚You will lose!‘ (Prohraješ!) Takhle se může zachovat opilý fanoušek, ale ne trenér soupeře. Hrozně mě to naštvalo. A měl jsem to pak celou dobu v hlavě.“

Prince vám paradoxně před začátkem třetího kola nabízel objetí, které jste odmítl.

„Ano, chtěl mi tím nabourat hlavu. Bráško, kámo… Neexistuje! Nenechám se od něj oblbovat. V danou chvíli byl mým soupeřem, nepřítelem. Na ruku a objetí je čas po zápase. Ne během něj.“

Nicméně i po zápase bylo rušno.

„Jo, protože jsem měl pořád v hlavě, co mi udělal jeho trenér. Tak jsem se rozběhl do jejich rohu a na toho trenéra zařval. I will lose? Fuck you! (Prohraju? Jdi do p*dele!) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A já si taky nenechám všechno líbit. Nikdy žádný konflikt nezačínám, ale že bych tam zůstal stát jako trubka, to rozhodně ne. Chtěl jsem prostě dát na vědomí, že to udělal špatně. Tohle nebylo sportovní chování.“

Před zápasem jste říkal, že k souboji málem nedošlo. Jak to?

„Je to asi nešťastná shoda náhod, ale zase jsem před tímhle soubojem neměl dobrou formu. Když jsem předtím v březnu nastupoval v Ostravě, měl jsem zlomené žebro. Chtělo to spíše léčit, ale já jsem přesto zápasil. Potom se to během trénování ještě zhoršovalo. Navíc jsem po Ostravě dostal virózu. Prostě příprava na zápas nebyla nejlepší. A trenéři mi najednou řekli ‚Hele, nemáš formu, chceme, abys zápas s Princem vypustil. Je toho moc, nedáváš to. Nechceme, abys do toho zápasu nastoupil.‘“

Takže se málem duel s Aounallahem znovu odložil.

„Ano, ale já jim řekl, že kterýkoliv jiný bych mohl zrušit, ale tenhle ne. Opět bych ho odvolal a lidi by si mysleli, že se ho snad bojím. Trenéři ale tvrdili, abych na tohle nemyslel, že jim jde o mé zdraví. Oponoval jsem jim: Tohle nejde. Jakýkoliv jiný zápas, ale tohle ne. Řekl jsem jim, ať mě nechají si zaspárovat, abych jim ukázal, jak na tom jsem. To byla středa odpoledne, tři dny do zápasu, kdy už se sparingy nedělají. A já jsem se tak kousl, tak jsem se na sparingu porval a předvedl výkon, který nečekali, že mi řekli ‚Dneska sis to urval. Vidíme, že to opravdu chceš, takže tě do zápasu pustíme, i když se nám to moc nelíbí.‘“

Takže jste si musel zápas vybojovat.

„Přesně tak to bylo.“

Teď máte před sebou duel v Rusku, je už to potvrzené?

„Jo jo, Rusko je podepsaný. Hlavní zápas s Michailem Ragozinem v Jekatěrinburgu. Je to veliká výzva. Tento zápas mě může vystřelit do první světové desítky mimo UFC, co se týká střední váhy (do 84 kg).“

Souboj bude už 8. května, takže vás čeká perný měsíc.

„To určitě ano. Musím teď odletět do Londýna a začít trénovat a shazovat váhu. Budu se chystat na úplně jiného soupeře. Musím se i připravit na válku nejenom se soupeřem, ale i obecenstvem a rozhodčími. Se všemi. Tam mi přát nebude vůbec nikdo, takže se na to musím připravit jako nikdy předtím.“

Závěrem se ještě zeptám, co jste dělal po zápase v Liberci? Šel jste hned oslavovat? A jak případně?

„Hlavně jsem se šel hned najíst. To je vlastně první jídlo po dlouhé době, kdy můžu jíst, co chci. A pak následoval samozřejmě přípitek s kamarády. Musíme trénovat na Rusko, nějaká vodka musela padnout.“ (směje se)

Tajný trumf Slavie na Chelsea! Bijec Vémola žádá Tvrdíka, ať mu dá šanci na hřišti 1080p 720p 360p REKLAMA

Conor McGregor končí s MMA! Vybrali jsme TOP 5 skandálů drsného Ira 720p 360p REKLAMA

Pod kůží Patrika Kincla. Jaká tetování zdobí jeho tělo? 1080p 720p 360p REKLAMA