Co chystá Jiří „Denisa“ Procházka po svém (zatím) životním triumfu v prestižní japonské organizaci Rizin? Šampion polotěžké váhy se během 14 dní sejde s vedením a domluví další kroky, nevylučuje třeba souboj s králem organizace Bellator, hodně se mluví o možnostech v UFC. „Nepreferuji, jde spíše o to, utkávat se se šampiony,“ odpověděl Procházka v online rozhovoru se čtenáři iSport.cz. A také prozradil, jestli by se chtěl utkat s Karlosem Vémolou. Přečtěte si všechny jeho odpovědi!