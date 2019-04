Sparta hledá kouče, čtyři další musí platit. Stramaccioni a spol. ji stojí majlant!

Letenský kamrlík s visačkou TRENÉR by to chtělo vydezinfikovat a snad i nechat vysvětit. Býti v něm pánem přináší sice slušné výdělky i těm, kteří už ho dávno vyklidili, ale té hanby a starostí... Sparta aktuálně vyplácí čtyři trenéry a hledá pátého. Na kolik ji bývalí koučové měsíčně vyjdou? A jak je na tom v porovnání s nimi Michal Horňák?

Ščasný si ho přivedl v březnu 2018 a po čtyřech měsících ho vyhodili. Smlouvu dostal až do června 2020! Už byla ukončena, ale vzhledem k délce kontraktu tahle dohoda stála klub peníze, jako by dál pracoval.

Zdeněk Ščasný (plat 500 tisíc měsíčně)

Nastoupil loni v červenci místo Hapala s tím, že jde o dočasné řešení. To se pak změnilo, klub po zlepšení doufal, že by mohl zůstat nastálo. Smlouvu má do konce této sezony, ale ani ta nebyla naplněna.