Lindu Noskovou čeká první osmifinále Wimbledonu v životě. Po třech vítězstvích nastupuje dvacetiletá česká hráčka k poslednímu utkání na kurtu číslo 1, její soupeřkou je třináctá nasazená Američanka Amanda Anisimovová. Pokud by Češka uspěla, vyrovnala by své grandslamové maximum, kterým je loňské čtvrtfinále Australian Open. Podaří se jí to? Sledujte ONLINE přenos zápasu na iSportu.

Sabalenková jde dál, Fritzovi vzdal soupeř

První tenistka světového žebříčku Aryna Sabalenková z Běloruska v osmifinále Wimbledonu porazila 6:4 a 7:6 Elise Mertensovou z Belgie. Ve čtvrtfinále je i světová pětka Taylor Fritz, kterému postup usnadnil zraněný Australan Jordan Thompson, jenž zápas vzdal za stavu 6:1 a 3:0 pro amerického favorita.

Sabalenková v prvním setu promarnila náskok 4:1, ale za stavu 4:4 opět zabrala a ujala se vedení. Ve druhé sadě trojnásobná grandslamová vítězka ztrácela 1:3, ale dokázala srovnat, a i když do tie-breaku poté vstoupila ztrátou podání, uspěla v něm 7:4.

O postup do semifinále, kterým by vyrovnala své maximum na trávě v All England Clubu, si sedmadvacetiletá Sabalenková zahraje s Laurou Siegemundovou. Sedmatřicetiletá Němka v osmifinále porazila 6:3 a 6:2 Solanu Sierraovou z Argentiny a připravila ji o šanci stát se první náhradnicí, tzv. lucky loserem, který by na grandslamu došel do čtvrtfinále.

Fritz si loni na domácím US Open poprvé zahrál finále grandslamu. Před Wimbledonem na trávě obhájil titul v Eastbourne a předtím ovládl i turnaj ve Stuttgartu. Formu prokazuje také v All England Clubu. Nad Thompsonem měl jasně navrch, než soupeř duel skrečoval, strávili na kurtu jen 41 minut.

Fritz se ve čtvrtfinále Wimbledonu představí potřetí za poslední čtyři roky. Jeho soupeřem bude Rus Karen Chačanov, který vyřadil ve třech setech Poláka Kamila Majchrzaka.

Mezi poslední osmičkou je také Chačanovova krajanka Anastasia Pavljučenkovová. Ruská tenistka přehrála 7:6, 6:4 domácí Sonay Kartalovou a v prvním setu se hodně vztekala. Když měla jít do vedení 5:4, selhalo na turnaji poprvé využívané elektronické hlášení autů a rozhodčí nechal výměnu opakovat. Kartalová původně poslala míček jasně mimo hřiště, nakonec výměnu získala. Ne však celý zápas.

„Okradli jste mě o game,“ zlobila se Pavljučenkovová při hádce s rozhodčím. Nakonec sadu vydřela v tie-breaku. Čároví rozhodčí nejsou na travnatém grandslamu poprvé po 147 letech.

Postup Siniakové ve čtyřhře

Kateřina Siniaková postoupila ve Wimbledonu do čtvrtfinále čtyřhry. S Američankou Taylor Townsendovou dnes na londýnské trávě zdolaly americko-ruskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ljudmila Samsonovová 6:7, 6:1, 6:4. Obhájkyně titulu a nasazené jedničky otočily duel proti turnajovým patnáctkám po dvou hodinách a 14 minutách.

Devětadvacetiletá Siniaková usiluje o jedenáctý grandslamový titul ze čtyřhry a čtvrtý z Wimbledonu. V All England Clubu vyhrála patnáctý zápas v řadě, před dvěma lety zde nestartovala kvůli zranění Barbory Krejčíkové. S Townsendovou může uspět na turnajích „velké čtyřky“ potřetí. Vedle loňského triumfu ve Wimbledonu uspěly také letos na Australian Open.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 53,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Chačanov (17-Rus.) - Majchrzak (Pol.) 6:4, 6:2, 6:3, Fritz (5-USA) - Thompson (Austr.) 6:1, 3:0 skreč.

Čtyřhra - 3. kolo: Arévalo, Pavič (1-Salv./Chorv.) - Nouza, Rikl (ČR) 7:5, 7:6 (15:13).

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Pavljučenkovová (Rus.) - Kartalová (Brit.) 7:6 (7:3), 6:4, Sabalenková (1-Běl.) - Mertensová (24-Belg.) 6:4, 7:6 (7:4), Siegemundová (Něm.) - Sierraová (Arg.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 3. kolo: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Melicharová-Martinezová, Samsonovová (15-USA/Rus.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo: J. Kovačková (9-ČR) - Korpanecová Daviesová (Brit.) 6:1, 6:3.