Macek: V Juventusu byl světový tlak, v Luganu jsem byl na odstřel. Boleslav o mě stála

V šestnácti letech odešel z moravského Zlína rovnou do slavného Juventusu. Talentovaný záložník Roman Macek se po letech v Itálii a Švýcarsku vrací domů – poprvé si zahraje českou ligu, a to v dresu Mladé Boleslavi. „Cítil jsem, že o mě opravdu stojí. A měl jsem chuť se ukázat doma," říká bývalý hráč Lugana, který byl i blízko seniorské reprezentaci.

V Turíně vyrůstal zrovna v době největší fotbalové slávy černobílého klubu. Pak poznal kvalitu Serie B, zažil výkyvy pod americkými vlastníky ve švýcarském Luganu a teď je po 13 letech zpátky doma. Mladé Boleslavi má pomoct překlenout náročné období plné změn, a přestože ho čeká ligový debut, v kabině bude patřit k nejzkušenějším. „Je to nová role. Ale těším se na ni. V určité chvíli musíte být připravený dodat týmu klid nebo emoce,“ říká Macek v rozhovoru.

Vezměte nás úplně na začátek vaší zahraniční štace, kdy jste v 16 letech odešel do Juventusu.

„V Juventusu to bylo paradoxně nejjednodušší. Přišel jsem mladý, ale vše šlo hladce – hned po roce mě odkoupili, hrál jsem v mládežnických kategoriích, byl jsem i půl roku v áčku. Bohužel jsem byl zrovna v éře, kdy Juventus měl nejsilnější tým. Byli tam hráči světové extratřídy, takže dostat se byť jen na lavičku bylo skoro nemožné. Potom jsem začal chodit po hostováních, jak to u mladých bývá, což nebylo vůbec jednoduché. Rok a půl jsem strávil v Serii B a už jsem chtěl přestoupit natrvalo. Nejvíc mě tehdy zaujalo Lugano. Ze začátku mě trápila zranění, ale později jsem si vybudoval pozici, stal jsem se asistentem kapitána a hrál jsem za klub, který měl vzestupnou tendenci. Jsem rád, že jsem tam mohl být.“

V Juventusu jste byl obklopený hvězdami. Na koho nejvíc vzpomínáte a jak vás to ovlivnilo?

„Ukázalo mi to, jak takoví hráči pracují a pod jakým tlakem fungují. Tehdy Juventus po každé prohře reagoval, jako by byl konec světa. Byla to lekce profesionalismu, nastavení hlavy. Absolvoval jsem čtyři letní přípravy, jednou jsem byl v áčku i během sezony. Pamatuju si rok, kdy přišli hráči jako Dani Alves a Gonzalo Higuaín a Juventus došel do finále Ligy mistrů. Kvalita byla tehdy ještě o level výš, takže to bylo hodně náročné.“

A Švýcarsko? Hodnotíte působení tam spíš negativně, nebo pozitivně?

„Negativně určitě ne. Poslední dva roky byly psychicky těžké, ale v kabině mě pořád brali, i když se kolem mě děly zvláštní věci. Nakonec jsem vždy dostal