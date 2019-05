AKTUALIZOVAT STRÁNKU

Stream z posledního rozloučení s fotbalistou Josefem Šuralem (†28)

13:57 „V Liberci prožil jedny z nejkrásnějších chvil osobního života. Již v Brně se seznámil s osudovou láskou Denisou Rehákovou. V Liberci prožili nádherná léta. Narodila se mu tady dcera Vaneska a v roce 2015 se zde Pepík s Denisou oženil. Byl tam šťastný.

Po liberci následovala Sparta. Byl hrdý, že může hrát za nejslavnější klub v republice a být kapitánem. Nebylo to náhodou. Jeho vůdčí schopnosti a ochota pomáhat druhým se tady zúročili. Moc si kapitánské pásky vážil.

Alanyaspor v turecké Alanyii. Těžko dnes hodnotit volbu této cesty. Bly tam spokojený po všech stránkách. S úctou vnímal vstřícnost vedení i hráčů. Krátce po přestupu se doma schylovalo k narození dcerky Melissky. Spěchal, aby byl manželce oporou. Když pak měl v Alanyii všechny svoje holky, nic mu nechybělo. Byl to jeho nejšťatnější měsíc v životě. Bohužel, ten poslední. Nikdo z nás, kdo měl tu čest a přišel mu Pepík Šural tdo života, nemůže zapomenout. Byl především výjimečný člověk s nádherným srdcem.“

13:50 „Od patnácti let jezdil s reprezentací. Každé pozvánky si vážil. Jeho největším úspěchem byla účast na ME ve Francii v roce 2016. Moc si přál ještě někdy, třeba na závěr kariéry, hrát v Brně. Při svém vytížení stihl odmaturovat na průmyslovce.“

13:47 Smuteční hosté poslouchají životní příběh Josefa Šurala. „Jeho maminka dohlížela na jeho prospěch. I tam byl výtečný. Patřil mezi premianty třídy…“

13:45 „Tak krátko šel jsem s vámi, hle tu se cesta dělí a ptáci nad mou hlavou písně nedopěli.“ Začínají smuteční proslovy.

13:41 Poslední skladbou před pronesením smuteční řeči je We Are The Champions od Queen.

13:39 Hosté dojímá píseň Michala Tučného "Tam u nebeských bran."

13:33 Smuteční síň se otevřela pro veřejnost! V reproduktorech zní slavná sklatba The Show Must Go On od skupiny Queen.

13:30 Veřejná část smutečního rozloučení se uskuteční za deset minut, zaznělo z reproduktoru

13:15 Poslední sbohem přišel dát také trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý na pohřbu bývalého reprezentanta Josefa Šurala • Foto Barbora Reichová (Sport)

13:05 Se svým milovaným tatínkem se přišla rozloučit i pětiletá dcerka Vanesa Alex. Šuralova manželka do smuteční síně vstoupila i s tříměsíční Melissou Denisou.

Vdova po Josefu Šuralovi, Denisa, přivezla na smuteční obřad i kočárek s nejmladší dcerou • Foto Barbora Reichová (Sport)

12:59 Ve smuteční místnosti je již také zoufalá Šuralova maminka Alena.

12.55 Památce Josefa Šurala se přišel poklonit také jeho bývalý kouč z Liberce a dnes lodivod Slavie Jindřich Trpišovský, či trenérský bard Petr Uličný.

Jindřich Trpišovský vedl Šurala v Liberci • Foto Barbora Reichová (Sport)

Petr Uličný znal Josefa Šurala dlouhá léta ještě z Brna • Foto Barbora Reichová (Sport)

12.52 Do smuteční síně vstoupili fotbalisté Sparty, kteří do Brna přijeli společným autobusem! Věnec nesl také kapitán Pražanů Bořek Dočkal.

12:36 V Brně už jsou také zástupci tureckého klubu Alanyaspor, za který Šural odehrál svůj poslední zápas.

12:27 Před krematoriem z preventivních důvodů čeká sanitka.

Před brněnským krematoriem čeká také sanitka • Foto Patrik Vacek (Sport)

12:25 Do Brna už dorazil také sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

12:20 Smuteční hosté se začínají scházet před obřadní síní. Nechybějí bývalí Šuralovi spoluhráči z Liberce a Sparty.

12:00 Vítejte u ONLINU z posledního rozloučení s tragicky zensulým fotbalistou Josefem Šuralem.

Na Josefa Šurala se vzpomínalo už při včerejším zápase Sparty proti Baníku. Výkopu předcházela projekce na velkoplošné obrazovce, která dala na Šurala zavzpomínat. Na trávník přišly oba týmy ve speciálních dresech s Šuralovou jmenovkou a číslem 23 na zádech a vepředu s nápisem "Nezapomeneme". Černá trika hráčů Baníků doplnila Šuralova podobizna a roky jeho narození a úmrtí. Následoval minutový potlesk hráčů a všech fanoušků. Šuralovo jméno skandovali i ostravští příznivci. Jakmile v průběhu zápasu naskočila na tabuli 23. minuta, vytáhl sparťanský "kotel" transparent se Šuralovou podobiznou a celý stadion začal opět tleskat. Více čtěte ZDE>>>

Dvacetinásobný český reprezentant zemřel v pondělí v nemocnici poté, co minibus, kterým s dalšími šesti spoluhráči z Alanyasporu cestoval ze zápasu na hřišti Kayserisporu, sjel ze silnice a otočil se. Šural podle tureckých médií vypadl z vozu a utrpěl mnohačetná zranění. Nehodu údajně zavinil řidič, který usnul za volantem. Ten to však popírá. Řidičovo vyjádření čtěte ZDE>>>