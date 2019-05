Pohřbu se zúčastnilo také mnoho fotbalových osobností v čele s trenérem národního týmu Jaroslavem Šilhavým, nechyběli ani zástupci vedení a hráči předchozích Šuralových klubů pražské Sparty, Liberce a Brna. Dorazili i slávisté, řada reprezentantů, zástupci vedení Fotbalové asociace ČR či prezident Alanyasporu, Šuralova posledního klubu, Hasan Cavusoglu.

Obřadní síň byla zaplněna do posledního místa, řada dalších lidí zůstala mimo smuteční místnost na prostranství před krematoriem.

Už během týdne přišla rodině i tuzemským klubům řada kondolencí nejen z českého a tureckého prostředí, ale například i od FC Barcelona. Dnes se osobně přidaly zástupy těch, kteří měli k zesnulému hráči blízko i osobně. Třeba jako Šuralův blízký přítel gólman Václav Hladký, který pronesl dojemnou smuteční řeč:

Poslední rozloučení s Josefem Šuralem jsme sledovali ONLINE:

15:20 ONLINE přenos z posledního rozloučení s fotbalovým útočníkem Josefem Šuralem je u konce.

15:15 Šuralovi nejbližší, včetně jeho zdrcené manželky Denisy, opouštějí krematorium v hlubokém smutku.

Zdrcená Denisa, vdova po Josefu Šuralovi, se vyčerpáním sotva držela na nohou • Foto Alexandr Malachovský (Blesk)

Josefova maminka Alena neudržela slzy • Foto Alexandr Malachovský (Blesk)

14:50 Posledního rozloučení s Josefem Šuralem se zúčastnil prezident jeho posledního klubu Analyasporu Hasan Cavusoglu. „Nevím, co říct. Byl to náš bratr. Vynikající chlap s báječnou povahou. Co se stalo je nám strašně líto,“ řekl.

Zde bude navždy odpočívat Josef Šural • Foto Alexandr Malachovský (Blesk)

14:44 Trenér Petr Uličný se ani nesnažil zadržovat slova: „Byl to krásnej člověk. Měl jsem ho velice rád. Upřímnou soustrast všem. Je to strašně smutný.“

Petr Uličný se přišel rozloučit s bývalým svěřencem Josefem Šuralem • Foto Alexandr Malachovský (Blesk)

14:25 Ceremononiál končí... Hosté opuštějí síň. Jedním z prvních byl reprezentační brankář Tomáš Vaclík...

14:20 Smuteční hosté se jdou naposledy poklonit k rakvi s Josefem Šuralem. Rodina si nepřála osobní kondolenci...

14:15 Krematoriem zní silný hlas Freddieho Mercuryho. Šou musí pokračovat! V Brně začalo symbolicky pršet.

Rozloučení s Josefem Šuralem v krematoriu v Brně • Foto Alexandr Malachovský (Blesk)

14:10 Obřadní síní zní skladba Remember Me od Miguela. Ukolébavka, kterou Šural zpíval svým malým dcerkám. Následoval duet Karla Gotta s jedho dcerou Charlotte "Srdce nehasnou".

14:08 U smutečního pultíku je tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

14:03 Nejdojemněší řeč: Brankář Václav Hladký se přijel poklonit památce velkého kamaráda až ze Skotska, kde hájí barvy klubu St. Mirrenu:

„Jedno moudré české přísloví praví, proč si člověk uvědomí, co měl, až když všechno ztratí. Jsem přesvědčenej, že jsme všichni věděli, co jsme v Pepíkovi měli. Neobyčejného člověka s obrovským srdcem pro nás všechny. Vyměnil bych všechno, abychom se tady dneska nemuseli scházet. Každý ráno, když jedu do práce, tak za volantem brečím. Ale víte co, já nechci, aby to končilo, protože to je důkaz, že je tady Pepa stále s námi. Že můžeme denně rozebírat, jako jsme to vždycky dělávali všechno, co se nás týkalo.

Přehrávám si, kolik jsme toho ještě s našimi rodinami, blízkými, chtěli zažít. Kolik projektů jsme měli rozdělaných a kolik lidí jsme chtěli dělat šťastnými.

Přál bych si, aby v našich hlavách zůstaly jen ty nejkrásnější vzpomínky, co jsme s Pepinem měli.

Kapitán Slovanu Liberec, kapitán Sparty Praha. Je neuvěřitelné, co se ti povedlo a jaká si osobnost. Miloval být na hřišti. Miloval aplaus zaplněných tribun, to ho dělali šťastným, tak jako jeho dvě nádherný dcery, tak jako teplo, které mu dělala Deniska.

Prosím celou Pepovu rovinu, aby v těchto těžkých chvílích přijala veškerou pomoc, kterou jí všichni nabídneme. Jsme tady pro vás všechny. Mám vás hrozně moc rád.“

13:59 Josefa Šurala doprovází do nebe hlas Věry Špinarové a tony srdceryvné písně "Jednoho dne se vrátíš".

13:57 „V Liberci prožil jedny z nejkrásnějších chvil osobního života. Již v Brně se seznámil s osudovou láskou Denisou. V Liberci prožili nádherná léta. Narodila se mu tady dcera Vaneska a v roce 2015 se zde Pepík s Denisou oženil. Byl tam šťastný.

Po liberci následovala Sparta. Byl hrdý, že může hrát za nejslavnější klub v republice a být kapitánem. Nebylo to náhodou. Jeho vůdčí schopnosti a ochota pomáhat druhým se tady zúročili. Moc si kapitánské pásky vážil.

Alanyaspor v turecké Alanyii. Těžko dnes hodnotit volbu této cesty. Bly tam spokojený po všech stránkách. S úctou vnímal vstřícnost vedení i hráčů. Krátce po přestupu se doma schylovalo k narození dcerky Melissky. Spěchal, aby byl manželce oporou. Když pak měl v Alanyii všechny svoje holky, nic mu nechybělo. Byl to jeho nejšťatnější měsíc v životě. Bohužel, ten poslední. Nikdo z nás, kdo měl tu čest a přišel mu Pepík Šural tdo života, nemůže zapomenout. Byl především výjimečný člověk s nádherným srdcem.“

13:50 „Od patnácti let jezdil s reprezentací. Každé pozvánky si vážil. Jeho největším úspěchem byla účast na ME ve Francii v roce 2016. Moc si přál ještě někdy, třeba na závěr kariéry, hrát v Brně. Při svém vytížení stihl odmaturovat na průmyslovce.“

13:47 Smuteční hosté poslouchají životní příběh Josefa Šurala. „Jeho maminka dohlížela na jeho prospěch. I tam byl výtečný. Patřil mezi premianty třídy…“

13:45 „Tak krátko šel jsem s vámi, hle tu se cesta dělí a ptáci nad mou hlavou písně nedopěli.“ Začínají smuteční proslovy.

13:41 Poslední skladbou před pronesením smuteční řeči je We Are The Champions od Queen.

13:39 Hosty dojímá píseň Michala Tučného "Tam u nebeských bran."

13:33 Smuteční síň se otevřela pro veřejnost! V reproduktorech zní slavná sklatba The Show Must Go On od skupiny Queen.

13:30 Veřejná část smutečního rozloučení se uskuteční za deset minut, zaznělo z reproduktoru

13:15 Poslední sbohem přišel dát také trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý na pohřbu bývalého reprezentanta Josefa Šurala • Foto Barbora Reichová (Sport)

13:05 Se svým milovaným tatínkem se přišla rozloučit i pětiletá dcerka Vanesa Alex. Šuralova manželka do smuteční síně vstoupila i s tříměsíční Melissou Denisou.

Vdova po Josefu Šuralovi, Denisa, přivezla na smuteční obřad i kočárek s nejmladší dcerou • Foto Barbora Reichová (Sport)

12:59 Ve smuteční místnosti je již také zoufalá Šuralova maminka Alena.

12.55 Památce Josefa Šurala se přišel poklonit také jeho bývalý kouč z Liberce a dnes lodivod Slavie Jindřich Trpišovský, či trenérský bard Petr Uličný.

Jindřich Trpišovský vedl Šurala v Liberci • Foto Barbora Reichová (Sport)

Petr Uličný znal Josefa Šurala dlouhá léta ještě z Brna • Foto Barbora Reichová (Sport)

12.52 Do smuteční síně vstoupili fotbalisté Sparty, kteří do Brna přijeli společným autobusem! Věnec nesl také kapitán Pražanů Bořek Dočkal.

12:36 V Brně už jsou také zástupci tureckého klubu Alanyaspor, za který Šural odehrál svůj poslední zápas.

12:27 Před krematoriem z preventivních důvodů čeká sanitka.

Před brněnským krematoriem čeká také sanitka • Foto Patrik Vacek (Sport)

12:25 Do Brna už dorazil také sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

12:20 Smuteční hosté se začínají scházet před obřadní síní. Nechybějí bývalí Šuralovi spoluhráči z Liberce a Sparty.

12:00 Vítejte u ONLINU z posledního rozloučení s tragicky zensulým fotbalistou Josefem Šuralem.

Na Josefa Šurala se vzpomínalo už při včerejším zápase Sparty proti Baníku. Výkopu předcházela projekce na velkoplošné obrazovce, která dala na Šurala zavzpomínat. Na trávník přišly oba týmy ve speciálních dresech s Šuralovou jmenovkou a číslem 23 na zádech a vepředu s nápisem "Nezapomeneme". Černá trika hráčů Baníků doplnila Šuralova podobizna a roky jeho narození a úmrtí. Následoval minutový potlesk hráčů a všech fanoušků. Šuralovo jméno skandovali i ostravští příznivci. Jakmile v průběhu zápasu naskočila na tabuli 23. minuta, vytáhl sparťanský "kotel" transparent se Šuralovou podobiznou a celý stadion začal opět tleskat. Více čtěte ZDE>>>

Dvacetinásobný český reprezentant zemřel v pondělí v nemocnici poté, co minibus, kterým s dalšími šesti spoluhráči z Alanyasporu cestoval ze zápasu na hřišti Kayserisporu, sjel ze silnice a otočil se. Šural podle tureckých médií vypadl z vozu a utrpěl mnohačetná zranění. Nehodu údajně zavinil řidič, který usnul za volantem. Ten to však popírá. Řidičovo vyjádření čtěte ZDE>>>