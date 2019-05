Slavné mlátičky si to v kleci rozdají v rámci galavečeru OKTAGON 15! „O tomhle zápasu jsem nikdy nepřemýšlel, ale zřejmě to k němu směřovalo. Jsme stejný ročník, on je největší slovenský bojovník, já nejlepší český,“ krčil rameny český »Terminátor«

„Naše životní cesta se vyvíjela podobně a na jejím konci bude jenom jeden vítěz. Pro mě je to nejen souboj století, ale životní zápas, do kterého dám všechno. Protože být králem obou zemí pro mě znamená vše,“ burcuje Vémola, první Čech, který zápasil ve slavné UFC.

Jeho podzimní soupeř snese ty nejpřísnější měřítka! Végh se v roce 2012 stal šampionem slavné organizace Bellator. „Karel je pro mě člověk, který zpopularizoval MMA na česko-slovenské scéně. Silný a tvrdý bojovník, k němuž mám respekt,“ uvedl slovenský válečník.

Tím ale rodák z Dunajské Stredy s lichotkami skončil. „Samozřejmě vyhraji já. Bude to potvrzení všeho, čeho jsem v kariéře dosáhl. Jde o největší událost, která kdy v našem oboru byla. Věřím, že do toho dáme všechno,“ má jasno Végh.

A vstupenky? Prodávat se začnou už v červnu! Věřte, že se po nich rychle slehne zem! „Vzhledem k unikátnímu charakteru akce půjde o exkluzivní událost. Poptávka po vstupenkách je již teď enormní,“ přiznal promotér pořádající organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný.

„Fanoušci, kteří si o tento zápas sami řekli, se mohou těšit na skvělou show, jak už je u nás zvykem. Produkce i bojovníci do toho dají všechno. Zápas století tomu neříkáme náhodou,“ dodal spokojeně.