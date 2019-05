Děsivé KO! Model z klece se chlubil polámanou lebkou: Vizáž Terminátora

V UFC patřil mezi nadějné talenty a jeho přestup do konkurenční ONE Championship způsobil vcelku poprask. Jeho debut v největší asijské organizaci však dopadl přímo katastroficky.

Po pouhých devětadvaceti vteřinách prvního kola inkasoval od Brazilce Cosma Alexandra tvrdý pravý hák, po kterém se okamžitě sesunul k zemi. Později přiznal, že větší zranění si přivodil právě pádem na zem, než samotným tvrdým úderem.

Hned po zápase zamířil do nemocnice, kde zrovna příznivé zprávy neslyšel. Verdikt? Osm zlomenin! Northcutt tak podstoupil devět hodin dlouhou operaci, která by mu měla obličej zachránit. Na svůj Instagram po operaci umístil fotografii a snímek své lebky.

„Čerstvě po operaci… Měl jsem osm zlomenin a devět hodin intenzivní operace. Děkuji za úžasnou péči a veškerou podporu od ONE Championship, mé rodiny, přátel a fanoušků. Má vizáž Terminátora není špatná. ‚Já se vrátím‘,“ vzkázal a zároveň zavtipkoval, že s páskou přes oko vypadá jako slavná postava, kterou ztvárnil Arnold Schwarzenneger.

JUST. LIKE. THAT! Cosmo Alexandre knocks out Sage Northcutt 29 seconds into the first round 👊 @CosmoAlexandre #WeAreONE #EnterTheDragon #Singapore #MartialArts pic.twitter.com/Nh32Z1LNjU