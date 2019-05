Černý mercedes SUV přijel v pondělí před druhou hodinou odpoledne co nejblíže před bránu Ruzyňské věznice. Z vozu vyskočil s taškou v ruce někdejší stoper Sparty, Fiorentiny či West Hamu United Tomáš Řepka a během deseti vteřin zaplul do dveří nápravného zařízení. Hlavu měl sklopenou do země a za velkými slunečními brýlemi skrýval oči.

Novinářům fotbalista neodpověděl ani na pozdrav a nastoupil trest, který má podle rozhodnutí soudu trvat 2,5 roku. Pokud se bude vzorně chovat, je možné, že se mu trest za milionovou zpronevěru a internetové útoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou výrazně sníží. O podmíněné propuštění na svobodu může totiž požádat soud po odpykání jedné třetiny trestu. V jeho případě by šlo tedy o deset měsíců.