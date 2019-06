Žofčák: Dění kolem Řepky? Šok! Kromě aut nedával najevo bohatství | iSport.cz

Žofčák má titul se Spartou, hned tři se Slovanem Bratislava. V 36 letech, na sklonku kariéry, hraje za Michalovce a myslí na zadní vrátka. Kromě aktivního působení na nejvyšší úrovni slovenského fotbalu totiž pracuje i jako finanční poradce a kolegům sportovcům pomáhá s finanční gramotností.

Vědět, že bývalý spoluhráč má takové znalosti, by se před nedávnem hodilo Tomáši Řepkovi. Bývalý nesmlouvavý obránce si odpykává dvou a půlletý trest za zpronevěru a falešné pornoinzeráty, které vytvořil exmanželce Vlaďce Erbové. Jmění, které nastřádal nejen na Letné, rozfofroval.

"Jsem v šoku, co se kolem něj děje, a o čem všem se ve spojitosti s ním píše. V šatně to byl fajn chlapík bez velkých manýrů," sdělil Žofčák v rozhovoru pro web Pravda.sk. Podle slovenského záložníka Řepka nikdy neřešil, že by se bál života po konci aktivní kariéry, kterou nazval polosmrtí.

"Nevzpomínám si, že by takové téma někdy otvíral. A já asi nikdy nemyslel, že ten chlap bude někdy mít problém. Na druhou stranu jsem nebyl jeho nejlepší kamarád, nikdy jsme spolu nechodili na kávu. Možná s někým jiným své vnitřní obavy sdílel," dodal Žofčák.

Na Tomáše nemůžu říct špatnou věc

Záložník, který dres Sparty oblékal mezi lety 2007 a 2010, vzpomíná na někdejšího kapitána Letenských jen v dobrém. "Na Tomáše nemůžu říct jedinou špatnou věc. Nikdy jsem s ním neměl žádný konflikt, ani menší problém. A že to byl fantastický hráč, o tom se nemusíme bavit," vysekl mu poklonu.

Žofčák zároveň vyloučil, že by Řepka v kabině projevoval nějaké rozhazovačné manýry, ač byl největší tváří a nejlépe placeným hráčem Sparty. "Nikdy nedával najevo, že by měl o hodně peněz víc než zbytek týmu. Možná si občas koupil nějaké dražší auto, tam dokázal pustit žilou, ale to je asi tak všechno. Nepředváděl se, ani se nad ostatními nepovyšoval," řekl 36letý středopolař.

Bývalý kapitán Slovanu Bratislava si teď dal za cíl pomoci fotbalistům v rodné zemi, aby po konci kariéry nemuseli obracet každou korunu. "Mezi fotbalisty najdete takové, kteří při utrácení vůbec nepřemýšlejí, ale najdou se i šetrní chlapci. Rozdíl proti nefotbalové společnosti je podle mě jen v tom, že se mladí hráči dřive dostanou k větším penězům. Gramotnost lidí na Slovensku je v téhle oblasti všeobecně příliš nízká," vysvětlil.

Žofčák sdělil, že mezi jeho klienty jsou jak 20letí hráči, kteří už teď myslí na život po kariéře, tak nepříliš šetrní fotbalisté po třicítce, kteří si stále myslí, že mají před sebou úspěšná léta na trávníku. "Snažím se jim ta přimhouřená očka trochu otevřít," sdělil hráč, který tři čtvrtiny spoluhráčů v Michalovcích počítá mezi svou klientelu.

"Nikoho nepřesvědčuji, jen se jich ptám: Chceš mít po kariéře ušetřené nějaké peníze? Říkám jim, aby se nejdřív naučili dávat nejdřív sobě, pak jiným. Nelíbí se mi, když si mladý fotbalista hned koupí luxusní auto a musí ho splácet. V kapse mu pak nic nezůstane. Není přece normální, aby si 18letý chlapec vydělal 500 eur a 300 z nich hned utopil za auto. To vede jen k životu s prázdnou peněženkou," vysvětlil, s čím svým spoluhráčům pomáhá.

Žofčák přisuzuje nedostatečnou finanční gramotnost také prostředí, ve kterém se fotbalisté pohybují. "Pokud jste ve společnosti lidí, kteří si mohou dopřát dražší věcí, svádí to k podobnému chování. Horší je, když na to fotbalista nemá. Fotbalisté jsou většinou mladí chlapci, mnozí z nich stále nezralí. Řeknou si: No a co, vždyť fotbal mě bude živit ještě deset let, můj příjem bude neustále stoupat, a potom si něco odložím. Ale lidé, kteří neumí pracovat s malými penězmi, to nedokážou ani tehdy, kdy na jejich účet začnou chodit desítky tisíc eur," objasnil.

Žofčák se ve velkém fotbale pohybuje sedmnáct let a za tu dobu viděl fotbalisty sužované různými problémy. Nejčastější z nich je gamblerství a sázky. "Všechny tyhle lidi spojuje jediná věc - nehledí na budoucnost," sdělil.