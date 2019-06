Nová senzace českého tenisu Vondroušová: Tohle jsou její chlapi!

Od lednové Austrálie není žádná z tenistek úspěšnější. Svoji jízdu korunovala na grandslamovém French Open, kde udělala díru do světa. Ve čtvrtfinále přehrála přemožitelku Karolíny Plíškové Chorvatku Martičovou 7:6, 7:5.

Důvod?„Vyplácí se mi investovat do týmu,“ měla jasno česká naděje. Léta se o ni stará legendární Jiří Hřebec, to on ji zasvětil do velkého tenisu. Jenže se nechtěl plahočit po světě, fungoval jako přítel na telefonu. „Maky, musíš si kolem sebe poskládat lidi, kteří ti poskytnou komplexní servis,“ nabádal sokolovskou rodačku.

Loni jí dohodil své kámoše – kondičáka Vágnera a vytouženého kouče Hernycha, bývalého 59. hráče žebříčku ATP a někdejšího Hřebcova svěřence.

K nim se čerstvě přidal fyzioterapeut Janoušek. Všechno chlápci ze Štvanice, kde Markéta trénuje. „Je super, že jsou takhle při ruce, teď mám člověka na všechno. Všichni se navíc znají a mezi sebou komunikují, což je úplně skvělé!“ juchala.

Její pomocníci svoje zásluhy bagatelizují a naopak vyzdvihují genialitu Vondroušové. „Jen málokdy zareaguje špatně, z devadesáti devíti procent volí správná řešení. To je dar,“ klaní se jí Hernych.

Kam to tahle partička až dotáhne? Objevují se dokonce hlasy, že jednou klidně až na tenisový trůn...

Kdo jsou její chlapi:

Štěpán Šimek (21)

přítel

S přítelem Štěpánem Šimkem je Markéta Vondroušová na jedné vlně! • Foto Instagram

Znají se odmala, randí spolu od jejích patnácti. Také válel tenis, kariéru mu utnulo zranění. Jsou jako jedna duše, poslouchají stejnou hudbu, sledují fi lmy a seriály.

Jiří Hřebec (68)

šéftrenér

Markéta Vondroušová už léta piluje styl pod vedením legendy Jiřího Hřebce v klubu I.ČLTK Praha • Foto ČTK

To on vypiplal kometu Vondroušovou, posunul ji mezi dospělé, přesvědčil ji, ať si vybuduje široký tým. Maky na legendárního tenisového rebela nedá dopustit.

Jan Hernych (39)

trenér

Jan Hernych s Markétou Vondroušovou na svačince v Istanbulu • Foto Instagram

Bývalý daviscupový reprezentant s ní na Hřebcovo doporučení od loňského léta jezdí po světě. Nechává ji hrát, nepředělává ji, skvěle umí rozpitvat hru soupeřek.

Martin Janoušek (41)

fyzioterapeut

Martin Janoušek, fyzioterapeut Markéty Vondroušové • Foto Instagram

Uznávaný léčitel bolavých svalů se léta staral o Berdycha, dával do kupy i fotbalový nároďák. Teď má na Štvanici pod dohledem i Vondroušovou.

Michal Vágner (43)

kondiční trenér

Kondiční trenér Markéty Vondroušové Michal Vágner • Foto Instagram

