SESTŘIH: Sparta - Dukla 3:2. Divoký obrat i ztráty, domácí zachránil dvougólový Uchenna
To byla zábava. Velmi emotivní, kvalitní a zejména dramatická. Sparta pokračuje na vítězné vlně, když v neděli zdolala po divokém obratu Duklu výsledkem 3:2. Hrdinou se stal stroj Emmanuel Uchenna, jenž dvakrát skóroval. „Bylo to velmi složité, ale zasloužili jsme si to,“ uvedl Brian Priske, kouč letenského týmu, jenž v utkání řešil hned tři zranění.
Sprintoval k rohovému praporku a na záda se mu po cestě pověsil Jan Kuchta. To Emmanuela Uchenna, urostlého stopera, vůbec nerozhodilo. Přitom emotivně roztáhnul ruce a zatnul svaly. Zvolil podobnou oslavu, která patří k Patriku Schickovi, elitnímu českému střelci.
Hrdina sparťanských tím naznačil, že má obrovskou sílu. A nejen kvůli tomu, že naskočil do všech dosavadních jedenácti soutěžních zápasů v základní sestavě. Uchenna odvalil na domácím stadionu pražskou Duklu a zachránil vlastnímu týmu velmi pozitivní bilanci.
„Jsem za něj velmi šťastný, na začátku sezony je fantastický, odehrál snad všechny minuty a hraje na vysokém levelu,“ pochvaloval si sparťanský trenér Brian Priske.
Díky Uchennovi se jeho soubor dostal na devátou soutěžní výhru v řadě. Udržel se tak v tabulce Chance Ligy na prvním místě, když dosáhl na šestnáct bodů za šest kol (sparťané prožili v minulé sezoně stejný start do sezony).
A možná že nejde jen o Uchennu. K tříbodovému zisku nad Duklou pomohl také Jack Wilson, jeden z Priskeho asistentů. Vysoký Skot přišel do Sparty jako odborník na standardní situace, ze kterých se mužstvu podařilo dvakrát skórovat. „Uči byl už víckrát blízko ke skórování po rohu, proto jsem rád, že to proměnil,“ prohodil Priske.
Klíčovou branku vstřelil Uchenna v 74. minutě po rohovém kopu střídajícího leváka Kaana Kairinena. Stoper, na něhož míří většina vysokých centrů od praporku, se vymrštil do vzduchu a trknul hlavou míč za záda Rihardse Matrevicse, do té doby klíčového muže utkání.
Podobně se to semlelo už po dvaceti minutách hry. Uchenna tentokrát trknul hlavou na zadní tyč přihrávku od Magnuse Kofoda Andersena. V součtu s Kuchtovým zásahem ve čtvrtek v play off Konferenční ligy proti Rize jde o třetí gól po rohovém kopu za poslední dva zápasy.
„Kluci si prošli maturitou, možná dokonce zkouškou na vysoké škole. Bylo to pro ně komplikované, ale nejvíc mě štve, že jsme dostali góly ze standardních situací. Přesto jsme viděli kvalitu Sparty,“ poznamenal Holoubek, trenér hostů.
Sadílek Kairinena nenahradil
Přitom to nevypadalo se Spartou po prvním poločase vůbec dobře. Dukla, která bodovala v této sezoně s pohárovými účastníky Olomoucí (0:0), Baníkem (1:1) a naposledy s Plzní (2:0), byla velmi aktivní. Byla nebezpečná, kombinovala, agresivně presovala, a to i díky rychlému útočníkovi Namorymu Cissému, který vstřelil první gól týmu a srovnal na 1:1.
„Věděli jsme, že druhý poločas bude složitý, potřebovali jsme soupeře zlobit. Na druhou Stranu Sparta prostřídala hráče a může slavit, že porazila Duklu výsledkem 3:2,“ líčil Holoubek. „Chtěli jsme hrát trochu víc takticky, z bloku, jít do rychlých protiútoků, pomoct si standardkami, ale to nám vůbec nevyšlo,“ usmál se Holoubek.
Letenští nebyli tolik silní ve středu hřiště. Lukáš Sadílek, jenž začal zápas s kapitánskou páskou, rozhodně nenahradil Kairinena, na startu sezony velmi důležitou personu letenského týmu. A k tomu přibyla další potíž. Andersena omezovalo v posledních minutách první půle zranění.
Dukla tak umlčela tribuny po kombinaci uprostřed hřiště. Mladík Matěj Žitný si vyměnil míč s Marcelem Čermákem, rychlou a pohlednou akci zakončil Zlatan Šehovič. Střílel kolem nohy brankáře Petera Vindahla, podobně jako Cissé. „Oba góly změnily ráz utkání, protože jsme inkasovali opravdu ve špatný čas. Udělali jsme si to velmi složité,“ přiznal Priske.
Komplikace kvůli zraněním
Byť hrdinou momentu byl srbský krajní hráč, velmi emotivní oslavu předvedl brankář Matrevics. Na druhé straně hřiště zakřičel z plných plic, přitom měl zatnuté obě pěsti. Všechno zaznamenaly televizní kamery, a šlo o velmi důležitý okamžik.
Bývalý gólman FC Riga, proti němuž letenský tým hraje ve středu odvetu play off Konferenční ligy, vychytal rovněž v nastaveném čase první půle sparťana Angela Preciada. Ekvádorec, i když má pouhých 175 centimetrů, se dostal na malém vápně k hlavičce po centru Albiona Rrahmaniho.
Neudělal nic špatně, Matrevics však balon zastavil a Veljko Birmančevič, který se dostal k dorážce, se při Preciadově střeleckém pokusu nacházel v ofsajdovém postavení. A nebyl to jediný minisouboj mezi brankářem hostů a Preciadem. Sparťan si po půlhodině hry navedl balon na střed a za hranou šestnáctky tvrdě vystřelil. Lotyš vyboxoval za letu nepříjemnou ránu na rohový kop.
Přesto nebyl bezchybný. Blbě vypadal při situaci, kdy střídající Kuchta nakopnul Spartu k divokému obratu. Matrevics nezkrotil na malém vápně centr Johna Mercada, který debutoval v základní sestavě. Míč se od něj odrazil do Kuchtovy levé nohy a rovnou do sítě. Šlo o velmi smolný okamžik. „Kluci předvedli dobrý a bojovný výkon. Nemáme z toho nic, přitom fotbal se hraje na body,“ litoval Holoubek. „Musíme takhle hrát i proti týmům, které se nacházejí jinde než Sparta,“ doplnil.
Priske sice pokračuje na vítězné vlně, přesto ho trápí zranění. Do sestavy nemohl nasadit stopera Asgera Sörensena, jenž dohrával minulé utkání v bolestech. Proti Dukle předčasně střídal už v prvním poločase dalšího středního obránce Adama Ševínského, jenž se chytil za zadní stehenní sval. Andersen skončil o přestávce, zřejmě kvůli bolesti kolena.
Další dvě rány přišly v případě Pavla Kadeřábka, rovněž svalové zranění. „Zranění nám opravdu nepomohla, museli jsme potom jít i do změny formace,“ líčil Priske, jenž vzadu postavil čtyři obránce. Poslední ztrátou je Uchenna, dosud nepostradatelný muž. V závěru utkání obdržel už čtvrtou kartu v této sezoně.
Jak na to Sparta zareaguje, se ukáže už ve středu proti Rize. Do Lotyšska pojede jako vedoucí tým ligové tabulky, navíc s devíti výhrami v řadě. Dukla je jedenáctá s pěti body. „Ale zaslouží kredit, přišla si to s námi rozdat,“ zakončil Priske.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|11
Dukla
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|12
Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu