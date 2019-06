Bývalá manželka tenisty Rosola se vdala: Měla trápení s novým příjmením!

V sobotu 15. června do toho praštili. Rosolová byla v minulosti provdaná za tenistu Lukáše Rosola a jejím druhým manželem je také sportovec, desetibojař Adam Sebastian Helcelet. „Ráda bych vám oznámila novinku, že od včerejšího dne jsem přijala nové příjmení Helceletová,“ prozradila v neděli atletka, která zářila štěstím.

„Stala se ze mě ne jen milující maminka, teď i manželka a konečně neseme celá rodina stejné příjmení. A protože jsme Češi, nechala jsem si i koncovku ová. Co si budeme povídat, Denisa Helcelet by znělo sakra dobře, my jsme ovšem hrdí Češi,“ uvedla čerstvá paní Helceletová.