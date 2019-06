Nedomanského, druhého Čecha v Síni slávy, obral agent: Co ho stál PODRAZ?

Na svědomí ho měl slavný agent Alan Eagleson (86), který přitom Nedomanskému vyjednal pohádkovou smlouvu. Mělo se jednat o víceletý kontrakt, který by českému emigrantovi zajistil cirka 500 tisíc dolarů ročně (v přepočtu tehdejší americké měny na současnou českou přes 40 milionů korun!) a také rentu po skončení kariéry včetně možnosti práce pro Red Wings.

Jenže když se o výši kontraktu dozvěděli šéfové ostatních klubů v NHL, zatlačili na tehdejšího bosse Detroitu Jamese Norrise, aby z dohody vycouval. Báli se totiž, že i platy dalších hokejistů by šly nahoru, a majitelé by tak přišli na buben. „Nepodepíšu!“ řekl proto Norris agentovi. Eagleson to však Nedomanskému nesdělil...

»Big Ned« pak v pětatřiceti letech odehrál svou nejlepší sezonu v zámoří. Chodilo mu sice méně peněz, ale myslel si, že to Detroit doplatí později. „Prachy určitě dostaneš,“ ujišťoval ho dál agent.

Až pak všechno prasklo! „Byl to šok. Myslel jsem, že mám podepsáno, takže jsem tu situaci vůbec nechápal. Ale rychle jsem pochopil, že slíbený plat nedostanu,“ pousmál se hořce Nedomanský.

Narychlo proto podškrábl nový kontrakt, který se ovšem s tím původně vyjednaným nedal srovnávat. Lži mu prošly „Byl to zločin! Podraz na člověka, který utekl z totalitní země, a tady ho oškubali,“ soptil Nedomanského právník Mort Greenglass.

Podle jeho výpočtů přišel útočník vinou agenta skoro o 2 miliony dolarů, a tak Eaglesona dali k soudu. U první instance však narazili.

Protřelý lišák si najal nejlepšího advokáta v Kanadě a klání vyhrál. „Nedomanský peníze promrhal. Koupil si čtyři auta, tři domy a měl zvyky bohéma,“ slyšel poctivý hokejista u soudu, což ho znechutilo.

Právník Greenglass ho sice přemlouval, aby se odvolali, Nedomanský to ale odmítl. A místo vysněného odškodnění ještě musel zaplatit soudní výlohy.