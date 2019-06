Zbořil předsudky, "lynčoval" agenta hvězd. Teď Nedomanský předčil Jágra | iSport.cz

Nedomanský byl do Síně slávy vybrán v úterý spolu s Guyem Carbonneauem, Sergejem Zubovem a Hayley Wickenheiserovou. V širší nominaci kandidátů byl také Patrik Eliáš, stejně jako Jaromír Jágr ale zůstává na čekačce, která může trvat roky.

Pojďme si připomenout Nedomanského příběh! Pro dnešní hokejisty to zní jako scifi. Jít za moře ve 30 letech a doufat, že si neuříznete ostudu. Se 163 góly nejlepší střelec československé reprezentace dosáhl na mnohem víc.

"Když jsem v roce 1974 učinil rozhodnutí emigrovat, bylo to jako sen, cítil jsem obrovskou úlevu. Šel jsem do toho po hlavě a jsem strašně šťastný, že jsem v sobě našel potřebnou odvahu," citovaly Nedomanského Detroit News. "Byl a doteď jsem pyšný na to, že jsem byl prvním hráčem z komunistického režimu, který odešel do Severní Ameriky a zvládl se uživit hokejem," dodal borec, který první tři roky za mořem válčil ve WHA.

"Neměl jsem jinou možnost než uspět. Nemohl jsem si z existenčních důvodů dovolit opustit profesionální sport. Přijdete ve třiceti a komunikujete na úrovni pětiletého dítěte. Nemluvil jsem, mnoha věcem jsem nerozuměl a pomoc žádná nebyla,“ popsal krušné začátky v Torontu Toros Nedomanský.

Z té doby je i historka, kdy kanadští borci zamířili po domácím vyhraném utkání za písničkou, zatímco jazykově nevybavený Čechoslovák šel sám na koncert francouzského šansoniéra Charlese Aznaveura. „Ještěže se hrál hokej. Když jsem dokázal, že jsem lepší než ostatní, začali si mě vážit," vyznal se mistr světa z roku 1972 a majitel čtyř stříbrných medailí a tří bronzů.

Na podzim 1977, tedy ve 33 letech, konečně přišel Nedomanského velký den, v dresu Detroitu vyjel k prvnímu zápasu v NHL. A události nabraly rychlý spád… Hned v první sezoně se stal nejlepším klubovým střelcem (38 gólů) i nejproduktivnějším hráčem (73 bodů), což žádný Evropan před ním v NHL nedokázal.

Bývalý útočník Václav Nedomanský (na snímku z roku 1972) bude 12. listopadu 2019 uveden do hokejové Síně slávy v Torontu jako druhý Čech po brankáři Dominiku Haškovi. • Foto ČTK

Za šest sezon v Red Wings, Rangers a Blues si pak Nedomanský připsal ve 428 zápasech 286 bodů za 125 branek a 161 asistencí. "Gratulujeme," shodně napsal na své sociální sítě trojlístek Nedomanského bývalých organizací, když vešla nominace do Síně slávy ve známost. "Ned měl vynikající kariéru, jsme nadšeni za něj i jeho rodinu," přitakalo na svém twitterovém účtu Los Angeles, kde rodák z Hodonína (je tam po něm pojmenován i stadion) plnil roli skauta. Ve stejné funkci je poslední tři roky veden ve Vegas.

Congratulations to former Kings pro scout Vaclav Nedomansky who is part of the @HockeyHallFame Class of 2019! Ned has had a very distinguished, well-rounded Hockey Career on the whole and we are thrilled for him and his family. pic.twitter.com/0jf9TqTEuW